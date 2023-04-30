Трагическое событие произошло вечером 28 апреля. Соседи попросили мужчину не стрелять из винтовки, потому что это мешает спать ребенку. Тогда подозреваемый открыл огонь по соседям.

Смотрите также "Фургоны смерти" и массовые расстрелы: чем интересовался подозреваемый в ливне документов Пентагона

Что случилось

Все началось с того, что подозреваемый вышел из своего дома вечером 28 апреля и начал стрелять в своем дворе. Сначала соседи несколько раз вызывали полицию с жалобой на шум, но тщетно.

Тогда они подошли к забору и сказали: "Эй, не могли бы вы не стрелять во дворе. У нас есть маленький ребенок, который пытается заснуть, – цитируют правоохранителей журналисты. Тогда подозреваемый, который был под хмельком, ответил: "Я буду делать, что хочу, в своем дворе".

Впоследствии камера дверного звонка в доме, где произошла стрельба, зафиксировала, как мужчина приближался со своей винтовкой.

Правоохранители получили звонок о преследовании около 23:31. Когда они прибыли на место происшествия, обнаружили 5 жертв, среди которых 8-летний мальчик. Преступник стрелял им в голову.

По информации правоохранителей, две женщины, погибшие в результате нападения в спальне, закрыли своими телами двух маленьких детей, благодаря чему те выжили. В общей сложности во время нападения в доме было 10 человек – они не были членами одной семьи.

Полиция сообщила, что все погибшие были из Гондураса.

Министр иностранных дел Гондураса Энрике Рейна заявил, что консульство его страны поддерживает контакты с властями Техаса.

Мы требуем применить всю строгость закона против лица, ответственного за это преступление,

– написал он в твиттере.

Преступника разыскивает полиция

В преступлении подозревают 38-летнего Франсиско Оропезу. Его разыскивают полиция и ФБР.

Мы ищем с помощью собак и людей на лошадях, а также беспилотников в воздухе,

– сообщили правоохранители.

Они нашли только выброшенный мобильный телефон и одежду в зоне поиска.