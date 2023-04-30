Трагічна подія сталася ввечері 28 квітня. Сусіди попросили чоловіка не стріляти з гвинтівки, тому що це заважає спати дитині. Тоді підозрюваний відкрив вогонь по сусідах.

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Що трапилось

Все почалося з того, що підозрюваний вийшов зі свого будинку 28 квітня ввечері та почав стріляти у своєму дворі. Спершу сусіди кілька разів викликали поліцію зі скаргою на шум, проте марно.

Тоді вони підійшли до паркану і сказали: "Гей, не могли б ви не стріляти у дворі. У нас є маленька дитина, яка намагається заснути, – цитують правоохоронців журналісти. Тоді підозрюваний, який був напідпитку, відповів: "Я буду робити, що хочу, у своєму дворі".

Згодом камера дверного дзвінка в будинку, де сталася стрілянина, зафіксувала, як чоловік наближався зі своєю гвинтівкою.

Правоохоронці отримали дзвінок про переслідування близько 23:31. Коли вони прибули на місце події, то виявили 5 жертв, серед яких 8-річний хлопчик. Злочинець стріляв їм у голову.

За інформацією правоохоронців, дві жінки, які загинули внаслідок нападу в спальні, закрили своїми тілами двох маленьких дітей, завдяки чому ті вижили. Загалом під час нападу в будинку було 10 людей – вони не були членами однієї родини.

Поліція повідомила, що всі загиблі були з Гондурасу.

Міністр закордонних справ Гондурасу Енріке Рейна заявив, що консульство його країни підтримує контакти з владою Техасу.

Ми вимагаємо застосувати всю суворість закону проти особи, відповідальної за цей злочин,

– написав він у твітері.

Злочинця розшукує поліція

У злочині підозрюють 38-річного Франсіска Оропезу. Його розшукують поліція та ФБР.

Ми шукаємо за допомогою собак і людей на конях, а також безпілотників у повітрі,

– повідомили правоохоронці.

Наразі вони знайшли лиш викинутий мобільний телефон та одяг у зоні пошуку.