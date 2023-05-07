У торговому центрі в Техасі сталася масова стрілянина: є загиблі

У Техасі в торговому центрі Allen Premium чоловік відкрив стрілянину. Він вбив 8 людей і кількість жертв могла б бути більшою, якби його не зупинили.

Ввечері 6 травня офіційні особи Техасу повідомили, що 8 людей було вбито в результаті стрілянини в торговому центрі неподалік Далласа. Ще 7 постраждалих проходять лікування в травмпунктах.

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2 людини померли в лікарні

Стрілок у торговому центрі застрелив 6 людей. Начальник пожежної охорони Джонатан Бойд повідомив, що після стрілянини щонайменше 9 людей було відправлено до лікарень. Двоє з них з того часу померли. Троє наразі перебувають у критичній хірургії, решта четверо у стабільному стані. Серед поранених є діти.

Почувши постріли, покупці та співробітники залізли до складських приміщень та сховалися. Деякі люди ховалися на місці до двох годин, поки правоохоронці очищали великий комплекс й шукали потенційних напарників.

Стрілка вбив офіцер, який перебував неподалік

Поліція повідомила, що стрільця вбив офіцер поліції. Це сталося дуже швидко. Він перебував у торговому центрі та розмовляв по телефону. В один момент він почув постріли, пішов на стрілянину, вступив у бій із підозрюваним та нейтралізував його. Наслідки стрілянини могли б бути гіршими, якби не оперативні дії правоохоронця.

До слова, спершу поліцейські шукали другого стрільця, але тепер в органах заявляють, що на їхню думку він діяв один.

Цей збройний напад є одним із щонайменше 199 масових розстрілів у США за останній рік. Нещодавно у Техасі чоловік вбив своїх сусідів, які попросили його не стріляти у дворі, тому що це заважає дитині заснути. У результаті чоловік увірвався до їхнього будинку та застрелив 5 людей, серед яких 8-річна дитина.