Агенты ФБР застрелили мужчину, который угрожал Байдену

Агенты ФБР застрелили мужчину, который угрожал президенту США. В частности, узнав о визите Байдена в Юту, мужчина заявил, что планирует достать свой камуфляжный костюм и "стряхнуть пыль со снайперской винтовки m24".

Именно поэтому агенты Федерального бюро расследований пришли к мужчине с обысками ориентировочно в 6:15 9 августа, ориентировочно за 12 часов до приезда Джо Байдена. Известно, что мужчина был сторонником Трампа и угрожал не только нынешнему президенту США, но и другим американским чиновникам.

Смотрите также Ни одного безопасного места в России уже нет: у стен Кремля среди дня произошла стрельба

Что известно о стрельбе в США

В среду (9 августа – 24 Канал) сотрудники ФБР застрелили мужчину из штата Юта, пытаясь арестовать его за угрозу убийством президенту Джо Байдену и окружному прокурору Нью-Йорка, обвинившему 45 президента Дональда Трампа в сокрытии выплат,

– объяснили журналисты.

По данным издания, житель города Прово в штате Юта Крейг Дель Робертсона угрожал не только американскому лидеру. Он, вероятно, сыпал угрозами в сторону многих общественных деятелей, в частности:

вице-президентке Камале Харрис;

окружному прокурору Манхэттена Элвину Брэггу, обвинившему 45 президента США в тайной выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс перед президентскими выборами 2016 года за то, чтобы она молчала о своем романе с политиком.

В судебных документах говорится, что ФБР описало мужчину как белого ориентировочно 70–75 лет, в темном костюме, белой рубашке, красном галстуке и разноцветной (возможно, камуфляжной) шляпе с надписью "Трамп" спереди.

По данным издания, мужчина написал в социальных сетях, что слышал о приезде Байдена в Юту, что планирует достать свой камуфляжный костюм и "стряхнуть пыль со снайперской винтовки m24".

По данным правоохранителей, у мужчины действительно была дальнобойная снайперская винтовка, многое другое оружие и камуфляжный костюм-кикимора.

Инцидент произошел, когда спецназовцы пытались вручить ордер на арест и обыск по месту жительства. Субъект умер,

– заявили в ФБР.

По данным журналистов, Федеральное бюро расследований изучает детали стрельбы.