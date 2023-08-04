В пятницу, 4 августа, российские СМИ начали активно писать о стрельбе, случившейся на одной из центральных дорог столицы недостаток от Кремля и гостиницы National. Об этом сообщает 24 Канал.

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Стрельба в центре Москвы

Как пишут пропагандисты, началось все с того, что водитель легкового автомобиля подрезал другую машину. После этого произошла стычка, в ходе которой пострадавший от аварии достал травматический пистолет и начал стрелять в мужчину, что виновен в этом дорожно-транспортном происшествии.

На место происшествия приехали российские правоохранители и другие экстренные службы. Полицейские задержали водителя, открывшего огонь, и конфисковали у него оружие. Его имя – неизвестно, однако, как пишут росСМИ, пострадавшего зовут Алексей Ульянов.

Отель National возле которого произошла стрельба в Москве: смотрите на карте от Google maps

Уровень преступности растет

После начала полномасштабного вторжения в Украину россиянам не следует надеяться, что в их государстве будет "процветать безопасность", а такие инциденты единичны. Напротив, они подсвечивают тенденцию увеличения уровня преступности. Как известно, война очень травмирует психику. В частности, коллективную.

Особенно это отражается на людях, не видящих смысла воевать. Собственно, бесспорным фактом является то, что у оккупантов низкий уровень мотивации. К тому же в лавы "второй армии мира" никто не хочет идти. Поэтому и приходится говорить, что выживающие захватчики до конца жизни не будут понимать, зачем они прошли ад, и, как следствие, будут совершать преступления.

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Одним из самых ярких подтверждений того, что "лихие 90-е" для России –рядом, если они, конечно, уже не наступили, есть мятеж ЧВК "Вагнера" в июне этого года. Большинство наемников батальона – бывшие заключенные. Выпустить их на свободу и дать им оружие – это, очевидно, максимально глупое решение.