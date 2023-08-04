У п'ятницю, 4 серпня, російські ЗМІ почали активно писати про стрілянину, яка трапилася на одній з центральних доріг столиці недолік від Кремля та готелю National. Про це інформує 24 Канал.

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Стрілянина в центрі Москви

Як пишуть пропагандисти, розпочалося все з того, що водій легкового автомобіля підрізав іншу машину. Після цього сталася сутичка, у ході якої постраждалий від аварії дістав травматичний пістолет та почав стріляти в чоловіка, що спричинив цю дорожньо-транспортну пригоду.

На місце події приїхали російські правоохоронці та інші екстренні служби. Поліцейські затримали водія, який відкрив вогонь, та конфіскували в нього зброю. Його ім'я – невідоме, проте, як пишуть росЗМІ, постраждалого звати Олексій Ульянов.

Готель National біля якого сталася стрілянина в Москві: дивіться на карті від Google maps

Рівень злочинності зростає

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну росіянам не слід сподіватися, що в їхній державі "процвітатиме безпека", а такі інциденти є поодинокими. Навпаки, вони підсвічують тенденцію щодо збільшення рівня злочинності. Як відомо, війна надзвичайно травмує психіку. Зокрема, колективну.

Особливо це відображається на людях, що не бачать сенсу воювати. Власне, беззаперечним фактом є те, що в окупантів низький рівень мотивації. До того ж до лав "другої армії світу" ніхто не хоче вступати. Тому й доводиться говорити, що ті загарбники, які виживають, до кінця життя не розумітимуть, навіщо вони пройшли пекло, та, як наслідок, скоюватимуть злочини.

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Одним із найяскравіших підтверджень того, що "лихі 90-ті" для Росії – поруч, якщо вони, звісно, уже не наступили, є заколот ПВК "Вагнера" у червні цього року. Більшість найманців батальйону – колишні ув'язнені. Випустити їх на свободу та дати їм зброю – це, очевидно, максимально нерозумне рішення.