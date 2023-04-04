Трамп традиционно их отрицал. Однако известно, чего же касались обвинения, предъявленные 4 апреля 2023 года.

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В чем обвиняют Дональда Трампа

Издание CNN сообщило, что согласно обвинительному приговору все обвинения связаны с фальсификацией в деловых документах компании Trump Organization.

Прокуратура Манхэттена обвиняет Трампа в неоднократном внесении ложных записей в деловые документы.

Согласно обвинительному акту, генеральный директор National Enquirer обратился к Майклу Коэну (как к адвокату 45 президента США). Он сказал Коэну, что звезда фильмов для взрослых Сторми Дэниелс утверждает, что у нее был роман с Дональдом Трампом.

Согласно обвинению, Коэн договорился о денежной выплате, чтобы "обеспечить молчание (Сторми Дэниелс – 24 Канал) и предотвратить разглашение вредоносной информации в последние недели перед президентскими выборами".

Однако также говорится, что Трамп сказал Майклу Коэну как можно дальше оттягивать платеж.

"Он дал указание (Коэну – 24 Канал), что если они смогут отложить платеж до окончания выборов, они смогут вообще избежать выплаты, потому что на тот момент не будет иметь значения, что история станет публичной", – говорится в обвинении.

Трампу предъявлено 34 обвинения

По данным американских СМИ, обвинение Трампа содержит 34 пункта. Впоследствии стало известно, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг описал обвинения, выдвинутые 45 президенту США Дональду Трампу.

Речь идет о "сокрытии информации, которая может нанести вред, и незаконной деятельности от американских избирателей до и после выборов 2016 года".

Кроме того, Трамп и связанные с ним лица использовали популярную в шоу-бизнесе схему выкупа прав на потенциально вредоносную информацию. Это делали для того, чтобы ее не опубликовали и "повысить его (Трампа – 24 Канал) шансы на избрание".

Затем Трамп приложил немало усилий, чтобы скрыть эти действия, внеся десятки ложных записей в деловую документацию, чтобы скрыть преступную деятельность, в частности – попытки нарушить избирательное законодательство штата и федеральное законодательство,

– заявил прокурор.

В обвинительном акте есть три эпизода, подтверждающих существование схемы в Трампа. В частности, через подставную компанию:

эксшвейцару отеля Trump Tower заплатили 30 тысяч долларов , чтобы тот молчал о якобы внебрачном ребенке Трампа;

, чтобы тот молчал о якобы внебрачном ребенке Трампа; женщине, имя которой не назвали, заплатили 150 тысяч долларов . Она заявляла, что имела сексуальные отношения с Трампом (вероятно, говорится о модели Playboy Карен Макдугал);

. Она заявляла, что имела сексуальные отношения с Трампом (вероятно, говорится о модели Playboy Карен Макдугал); еще 130 тысяч долларов выплатили адвокату порноактрисы за 12 дней до президентских выборов. Эти деньги перевел юридический советник Трампа (вероятно, говорится именно о Майкле Коэне и порнозвезде Дэниелс).

Согласно документу, выплаты прекратились после декабря 2017 года.

Обратите внимание! Что касается дела о порноактрисе, то говорится о случае, когда в 2006 году на благотворительном гольф-турнире американская порноактриса Сторми Дэниелс могла встретиться с Трампом в отеле у курортного озера Тахо. СМИ писали, что там 45 президент США мог заплатить ей за секс. Именно поэтому за молчание в 2016 году, вероятно, и заплатил адвокат Трампа.

Трамп выдвинули обвинения: что известно