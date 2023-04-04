Трамп традиційно їх заперечив. Однак відомо, чого саме стосувались звинувачення, пред'явлені 4 квітня 2023 року.

Дивіться також Трамп покинув залу суду після висунення обвинувачень: відома дата наступного засідання

У чому звинувачують Дональда Трампа

Видання CNN повідомило, що згідно з обвинувачувальним вироком, всі звинувачення пов'язані з фальсифікацією в ділових документах компанії Trump Organization.

Прокуратура Манхеттена звинувачує Трампа в неодноразовому внесенні неправдивих записів у ділові документи.

Згідно з обвинувачувальним актом, головний редактор і генеральний директор National Enquirer звернувся до Майкла Коена (як адвоката 45 президента США). Він сказав Коену, що зірка фільмів для дорослих Стормі Деніелс стверджує, що у неї був роман з Дональдом Трампом.

Згідно з обвинуваченням, Коен домовився про грошову виплату, щоб "забезпечити мовчання (Стормі Деніелс – 24 Канал) і запобігти розголошенню шкідливої інформації в останні тижні перед президентськими виборами".

Однак також мовиться, що Трамп сказав Майклу Коену якомога далі відтягувати платіж.

"Він дав вказівку (Коену – 24 Канал), що якщо вони зможуть відкласти платіж до закінчення виборів, вони зможуть взагалі уникнути виплати, тому що на той момент не матиме значення, що історія стане публічною", – мовиться в обвинуваченні.

Трампу висунули 34 обвинувачення

За даними американських ЗМІ, обвинувачення Трампа містить 34 пункти. Згодом стало відомо, що окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегг описав обвинувачення, висунені 45 президенту США Дональду Трампу.

Мовиться про "приховування інформації, що може завдати шкоди, та незаконної діяльності від американських виборців до і після виборів 2016 року".

Окрім того, Трамп та пов'язані з ним особи використовували популярну в шоубізнесі схему викупу прав на потенційно шкідливу інформацію. Це робили для того, щоб її не опублікували та щоб "підвищити його (Трампа – 24 Канал) шанси на обрання".

Потім Трамп доклав чимало зусиль, щоб приховати ці дії, внісши десятки неправдивих записів у ділову документацію, щоб приховати злочинну діяльність, зокрема спроби порушити виборче законодавство штату і федеральне законодавство,

– заявив прокурор.

В обвинувачувальному акті є три епізоди, які підтверджують існування схеми в Трампа. Зокрема, через підставну компанію:

ексшвейцару готелю Trump Tower заплатили 30 тисяч доларів , щоб той мовчав нібито позашлюбну дитину Трампа;

, щоб той мовчав нібито позашлюбну дитину Трампа; жінці, ім'я якої не назвали, заплатили 150 тисяч доларів . Адже вона заявляла, що мала сексуальні стосунки з Трампом (ймовірно, мовиться про модель Playboy Карен Макдугал);

. Адже вона заявляла, що мала сексуальні стосунки з Трампом (ймовірно, мовиться про модель Playboy Карен Макдугал); ще 130 тисяч доларів виплатили адвокату порноакторки за 12 днів до президентських виборів. Ці гроші переказав юридичний радник Трампа (ймовірно, мовиться саме про Майкла Коена та порнозірку Деніелс).

Згідно з документом, виплати припинилися після грудня 2017 року.

Зверніть увагу! Щодо справи про порноакторку, то мовиться випадок, коли у 2006 році на благодійному гольф-турнірі американська порноакторка Стормі Деніелс могла зустрітись з Трампом в готелі біля курортного озера Тахо. ЗМІ писали, що там 45 президент США міг заплатити їй за секс. Саме тому за її мовчання у 2016 році, ймовірно, й заплатив адвокат Трампа.

Трампу висунули звинувачення: що відомо