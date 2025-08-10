В воскресенье, 10 августа, около 09:30 взрыв прогремел в Сумах. Сразу после этого в части области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Речь идет об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Что известно о взрыве в Сумах?

О взрыве в Сумах сообщили корреспонденты Суспильного в 09:30. Местные СМИ заявили о вероятном попадании.

Уже в 09:34 воздушную тревогу объявили в Сумском и Конотопском районах области.

Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях.

Напомним, накануне россияне нанесли удар по Сумам в середине дня в пятницу, 8 августа. Сначала сообщалось о движении вражеского дрона в направлении города, а затем – о повреждении нежилого помещения и возгорании кровли.