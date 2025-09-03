Днем жители Сум слышали громкий взрыв в городе. В это время в области не была объявлена воздушная тревога.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Почему в Сумах прогремел взрыв?

Только в 12:12 в Сумском районе объявили воздушную тревогу. Громко в областном центре было на несколько минут раньше – в 12:10. Мониторинговые каналы писали, что по городу, вероятно, применили российский дрон "Молния".

Некоторые из жителей сообщает о прилете дрона по городу, однако официальных комментариев от властей еще не было. Предварительно, пострадавших нет.

Хотя новых БпЛА не фиксируется, в районе воздушная тревога еще была, всего опасность длилась 21 минуту.

БпЛА "Молния-1" российская армия использует для атак по прифронтовым областям. Часто он поражает объекты именно в Харькове и Сумах. Этот дрон – дешевый и примитивный, из-за чего его можно сделать большое количество. Однако "Молния" имеет боеголовку и несет от 3 до 5 килограммов взрывчатки. Россияне использовали эти дроны раньше только на передовой, там "Молнию" или как его еще называют "Привет-82" враг использовал как обычный FPV-дрон. Больше об этом оружии читайте в нашем материале.

