В Сумах прогремел взрыв
- В Сумах прогремел взрыв, вероятно, из-за применения российского дрона, но официальных комментариев пока нет.
- В ночь на 3 сентября ПВО сбила 451 из 526 вражеских целей, но вследствие атак пострадали инфраструктура и люди в разных областях Украины.
Днем жители Сум слышали громкий взрыв в городе. В это время в области не была объявлена воздушная тревога.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Смотрите также Россия в очередной раз массированно атаковала Украину с воздуха: что известно о последствиях
Почему в Сумах прогремел взрыв?
Только в 12:12 в Сумском районе объявили воздушную тревогу. Громко в областном центре было на несколько минут раньше – в 12:10. Мониторинговые каналы писали, что по городу, вероятно, применили российский дрон "Молния".
Некоторые из жителей сообщает о прилете дрона по городу, однако официальных комментариев от властей еще не было. Предварительно, пострадавших нет.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак – читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Хотя новых БпЛА не фиксируется, в районе воздушная тревога еще была, всего опасность длилась 21 минуту.
БпЛА "Молния-1"
российская армия использует для атак по прифронтовым областям. Часто он поражает объекты именно в Харькове и Сумах. Этот дрон – дешевый и примитивный, из-за чего его можно сделать большое количество. Однако "Молния" имеет боеголовку и несет от 3 до 5 килограммов взрывчатки. Россияне использовали эти дроны раньше только на передовой, там "Молнию" или как его еще называют "Привет-82" враг использовал как обычный FPV-дрон. Больше об этом оружии читайте в нашем материале.
Что известно о последствиях ночной атаки по Украине?
В ночь на 3 сентября ПВО сбила 451 из 526 вражеских воздушных целей. Россияне атаковали "Шахедами", "Калибрами" и Х-101. К сожалению, часть вооружения или их обломки все же упали на 27 локациях в разных областях.
В Кировоградской области дронами атаковано Знаменскую общину, в частности объекты Укрзализныци. Пострадала также энергетическая инфраструктура. Ранения получили 5 человек, в частности работники железной дороги.
Россия атаковала Калуш Ивано-Франковской области крылатыми ракетами и дронами. Из-за атаки обучение в школах и садиках города приостановили, в городе был загрязнен воздух. Громко также было в Коломые.
Российская армия несколько раз за ночь атаковала Хмельницкий. В городе произошли пожары на разных локациях, в частности на предприятиях. В жилых домах дроны повредили окна.