Поздно вечером 10 сентября в Сумах раздался взрыв. Последствия атаки неизвестны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

К теме Атака "Шахедами" по Украине: где сейчас движутся вражеские дроны

Что известно о взрыве в Сумах?

Воздушную тревогу в Сумах объявили в 20:25. Причиной этого стала угроза ударов вражеских БПЛА типа "Шахед".

Около 23:36 в Сумах прогремел взрыв. Пока неизвестно, что стало причиной взрыва. Воздушные силы не предупреждали об угрозе БПЛА или активность авиации.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Представители местной власти пока не комментировали вражескую атаку. Вероятно, детали появятся после отбоя воздушной тревоги.

Последние атаки по Украине