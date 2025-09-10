В Сумах прогремел взрыв
- В Сумах поздно вечером 10 сентября прогремел взрыв, причина которого пока неизвестна.
- Воздушную тревогу объявили в 20:25 из-за угрозы ударов вражеских БпЛА типа "Шахед".
Поздно вечером 10 сентября в Сумах раздался взрыв. Последствия атаки неизвестны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно о взрыве в Сумах?
Воздушную тревогу в Сумах объявили в 20:25. Причиной этого стала угроза ударов вражеских БПЛА типа "Шахед".
Около 23:36 в Сумах прогремел взрыв. Пока неизвестно, что стало причиной взрыва. Воздушные силы не предупреждали об угрозе БПЛА или активность авиации.
Представители местной власти пока не комментировали вражескую атаку. Вероятно, детали появятся после отбоя воздушной тревоги.
Последние атаки по Украине
- В ночь на 10 сентября Россия массированно атаковала Украину. Враг атаковал ракетами различных типов и дронами-камикадзе. Всего российская армия запустила по Украине 458 средств воздушного нападения.
- Под ударом оккупантов оказались несколько областей. Так, на Волыни в результате сбивания вражеских целей произошло возгорание на одном из производственных помещений. В Винницкой области враг атаковал объекты гражданской промышленной инфраструктуры.
- Часть дронов, которые летели по Украине, атаковали Польшу. По данным СМИ, более 20 БПЛА пересекли воздушное пространство и упали на территории Польши. Часть дронов удалось сбить, но большинство – упали в разных регионах.