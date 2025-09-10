У Сумах пролунав вибух
- У Сумах пізно ввечері 10 вересня пролунав вибух, причина якого наразі невідома.
- Повітряну тривогу оголосили о 20:25 через загрозу ударів ворожих БпЛА типу "Шахед".
Пізно ввечері 10 вересня у Сумах пролунав вибух. Наразі наслідки атаки невідомі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибух у Сумах?
Повітряну тривогу у Сумах оголосили о 20:25. Причиною цього стала загроза ударів ворожих БпЛА типу "Шахед".
Близько 23:36 у Сумах пролунав вибух. Наразі невідомо, що стало причиною вибуху. Повітряні сили не попереджали про загрозу БпЛА чи активність авіації.
Представники місцевої влади наразі не коментували ворожу атаку. Ймовірно, деталі з'являться після відбою повітряної тривоги.
Останні атаки по Україні
У ніч на 10 вересня Росія масовано атакувала Україну. Ворог атакував ракетами різних типів та дронами-камікадзе. Усього російська армія запустила по Україні 458 засобів повітряного нападу.
Під ударом окупантів опинилися кілька областей. Так, на Волині унаслідок збиття ворожих цілей відбулося займання на одному з виробничих приміщень. На Вінниччині ворог атакував об'єкти цивільної промислової інфраструктури.
Частина дронів, які летіли по Україні, атакували Польщу. За даними ЗМІ, понад 20 БпЛА перетнули повітряний простір та впали на території Польщі. Частину дронів вдалося збити, але більшість – впали у різних регіонах.