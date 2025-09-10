Пізно ввечері 10 вересня у Сумах пролунав вибух. Наразі наслідки атаки невідомі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибух у Сумах?

Повітряну тривогу у Сумах оголосили о 20:25. Причиною цього стала загроза ударів ворожих БпЛА типу "Шахед".

Близько 23:36 у Сумах пролунав вибух. Наразі невідомо, що стало причиною вибуху. Повітряні сили не попереджали про загрозу БпЛА чи активність авіації.

Представники місцевої влади наразі не коментували ворожу атаку. Ймовірно, деталі з'являться після відбою повітряної тривоги.

