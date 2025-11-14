В Сумах прогремели взрывы: на город летела скоростная цель
- В Сумах 14 ноября утром прогремели взрывы.
- Воздушные силы сообщили о движении вражеской скоростной цели на Сумщину.
В Сумах с утра 14 ноября прогремели взрывы. В тот момент в регионе была объявлена воздушная тревога.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Смотрите также Массированная атака на Украину: как все было и что известно о последствиях
Что известно о взрывах в Сумах?
Около 7 часов утра в Сумском районе объявили воздушную тревогу. Тогда же Воздушные силы информировали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
После в ВС сообщили о движении вражеской скоростной цели на Харьковщине в направлении Сумщины.
Скоростная цель на / через Ахтырку на Сумы,
– информировали там.
Через минуту после этого в Сумах был слышен взрыв.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.
По состоянию на 7:20 на Сумщине все еще звучит тревога. Пока деталей относительно взрывов или последствий нет.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
Атака по Украине: последние новости
Российские оккупанты ночью 14 ноября атаковали ряд регионов Украины.
Под прицелом врага оказался Киев. Известно о погибшем человеке и десятках пострадавших в результате ночной российской атаки по столице.
В течение вечера и ночи сообщали о работе ПВО и взрывах в Черкассах и в окрестностях.
Противник терроризировал и Одесскую область. Известно, что по вражеским целям работали силы ПВО. Под ударом была и Днепропетровщина.