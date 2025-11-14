В Сумах прогремели взрывы: на город летела скоростная цель

В Сумах с утра 14 ноября прогремели взрывы. В тот момент в регионе была объявлена ​​воздушная тревога.

Что известно о взрывах в Сумах?

Около 7 часов утра в Сумском районе объявили воздушную тревогу. Тогда же Воздушные силы информировали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

После в ВС сообщили о движении вражеской скоростной цели на Харьковщине в направлении Сумщины.

Скоростная цель на / через Ахтырку на Сумы,

– информировали там.

Через минуту после этого в Сумах был слышен взрыв.

По состоянию на 7:20 на Сумщине все еще звучит тревога. Пока деталей относительно взрывов или последствий нет.

