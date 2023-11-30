Умерла на руках матери: россияне убили 7-летнюю Богдану в Сумской области
В результате удара россиян по Сумщине 28 ноября погибла 7-летняя Богдана Косаченко. Пока стали известны детали трагедии и имя погибшей. Умерла девочка прямо на руках у матери.
Детали трагедии сообщили местные СМИ. Отмечают, что в момент атаки мать девочки была в магазине, а девочка вместе с отчимом осталась в автомобиле. Вражеский снаряд прилетел позади автомобиля, где собственно и сидел ребенок.
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В результате удара девочка и ее отчим получили тяжелые ранения. От полученных травм ребенок скончался на руках у матери еще до приезда скорой.
Отчим был впереди. Они оба получили тяжелые ранения. Галина и другие находившиеся в магазине люди выбежали. Занесли раненых внутрь. Богдана умерла на руках у матери. Помощь ребенку оказывали работники магазина. Отчим Даны попал в реанимацию в Шостке,
– рассказала Татьяна, родственница девочки.
Девочка училась во 2 классе
Богдана Косаченко 2016 года, девочка училась во втором классе в школе в городе Середина-Буда. Богданка была единственным ребенком в семье, хорошо училась, увлекалась рисованием и любила животных.
Учительница погибшей девочки Ольга Маркова рассказала, что Богдана была старательной, активной и непоседливой ученицей.
Издание пишет, что до того, как случилась трагедия, семья как раз планировала покинуть город, поскольку из-за постоянных обстрелов жизнь там стала невыносимой.
Кратко о террористическом ударе россиян
- 28 ноября российские войска ударили по городу Середина-Буда Шосткинского района Сумской области. Жертвами обстрела, кроме Богданки, стали еще два человека.