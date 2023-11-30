Померла на руках матері: росіяни вбили 7-річну Богдану на Сумщині

Внаслідок удару росіян по Сумщині 28 листопада загинула 7-річна Богдана Косаченко. Наразі стали відомі деталі трагедії та ім'я загиблої. Померла дівчинка просто на руках у матері.

Деталі трагедії повідомили місцеві ЗМІ. Зазначають, що у момент атаки матір дівчинки була в магазині, а дівчинка разом із вітчимом залишились в авто. Ворожий снаряд прилетів позаду автомобіля, де власне і сиділа дитина.

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Внаслідок удару дівчинка та її вітчим отримали важкі поранення. Від отриманих травм дитина померла на руках у матері ще до приїзду швидкої.

Вітчим був попереду. Вони обоє отримали тяжкі поранення. Галина та інші люди, які були в магазині, вибігли. Занесли поранених усередину. Богдана померла на руках у матері. Допомогу дитині надавали працівники магазину. Вітчим Дани потрапив у реанімацію у Шостці,

– розповіла Тетяна, родичка дівчинки.

Дівчинка навчалась у 2 класі

Богдана Косаченко 2016 року народження, дівчинка навчалася у другому класі у школі в місті Середина-Буда. Богданка була єдиною дитиною у сім'ї, добре вчилася, захоплювалася малюванням та любила тварин.

Вчителька загиблої дівчинки Ольга Маркова розповіла, що Богдана була старанною, активною та непосидючою ученицею.

Видання пише, що до того, як трапилася трагедія, родина якраз планувала покинути місто, оскільки через постійні обстріли життя там стало нестерпним.

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