В Таиланде в отеле убили и расчленили 24-летнюю модель из Украины

В столице Таиланда в одной из роскошных гостиниц обнаружили расчлененное тело 24-летней украинской модели. Правоохранители подозревают в страшном преступлении британского бизнесмена родом из Польши.

Главным подозреваемым в убийстве 24-летней украинки Алены Савченко является британский бизнесмен родом из Польши Ян Ежи Лагода-Филиппов. Его уже поймали правоохранители.

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Подробности жуткого убийства

29 апреля Алена и Ян Ежи поселились в столичной гостинице в Таиланде. У поляка зарегистрирован рекламный бизнес в Лондоне, а украинка делала для него фотосессию.

На записях камеры видеонаблюдений видно, что пара направилась в номер, шутя и смеясь по дороге туда, однако девушку больше никто с того дня не видел. 15 мая Ян Ежи спешно покинул номер, что вызвало подозрения у персонала. Работники гостиницы обнаружили в номере окровавленное и частично расчлененное тело украинки. Сбоку у тела обнаружили пыль.

По данным правоохранителей, девушку убили по меньшей мере за 2 суток до того, как обнаружили ее тело.

Подозреваемый в убийстве вызвал такси и пытался уехать в казино, однако потом решил через гугл переводчик попросить таксиста, чтобы тот помог ему расчленить тело убитой в гостинице девушки и спрятать его. Таксист взорвал странного пассажира и сообщил о нем администрации гостиницы.



Подозреваемый в убийстве украинки / Фото The Sun

Задержан бизнесмен возле границы с Камбоджей. Расследование убийства продолжается. Свою вину мужчина не признает и не отрицает, мотивы преступления неизвестны.

В Черниговской области раскрыли жестокое убийство

Семья Черевань собиралась приобрести новый автомобиль у своего знакомого 22-летнего Николая. Мужчина 30 лет Богдан вместе с 28-летней женой Викторией и 4-летним сыном Богданом отправились за машиной в город Мена Черниговской области. С собой они взяли много наличных денег, чтобы рассчитаться за покупку нового транспортного средства.

Однако 14 мая связь с семьей прервалась. Полиция сразу же начала поиски семьи. Вблизи села Садовое в Корюковском районе Черниговщины нашли сожженную "Мазду" киевлян, а в 500 метрах – обнаружили тела.

Как выяснили правоохранители, преступление спланировал 22-летний Николай, в который ехала семья. Он вместе с сообщниками (мужчиной и женщиной) расстрелял автомобиль киевлян, а затем сжег его. Тела они спрятали в яме поблизости.

Преступники были задержаны. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.