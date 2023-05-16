У Таїланді в готелі вбили та розчленували 24-річну модель з України

У столиці Таїланду в одному з розкішних готелів знайшли розчленоване тіло 24-річної української моделі. Правоохоронці підозрюють у страшному злочині британського бізнесмена родом з Польщі.

Головним підозрюваним у вбивстві 24-річної українки Альони Савченко є британський бізнесмен родом з Польщі Ян Єжи Лагода-Філіппов. Його уже спіймали правоохоронці.

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Подробиці моторошного вбивства

29 квітня Альона та Ян Єжи поселилися у столичному готелі в Таїланді. У поляка зареєстрований рекламний бізнес у Лондоні, а українка робила для нього фотосесії.

На записах камери відеоспостережень видно, що пара попрямувала до номера, жартуючи та сміючись дорогою туди, однак дівчину більше ніхто з того дня не бачив. 15 травня Ян Єжи поспіхом покинув номер, що викликало підозри у персоналу. Працівники готелю знайшли у номері закривавлене та частково розчленоване тіло українки. Збоку біля тіла знайшли пилу.

За даними правоохоронців, дівчину вбили щонайменше за 2 доби до того, як виявили її тіло.

Підозрюваний у вбивстві ж викликав таксі та намагався поїхати у казино, однак потім вирішив через гугл перекладач попросити таксиста, аби той допоміг йому розчленувати тіло вбитої в готелі дівчини і сховати його. Таксист висадив дивного пасажира та повідомив про нього адміністрації готелю.



Підозрюваний у вбивстві українки / Фото The Sun

Затримали бізнесмена поблизу кордону з Камбоджею. Розслідування вбивства триває. Свою провину чоловік не визнає і не заперечує, мотиви злочину невідомі.

На Чернігівщині розкрили жорстоке вбивство

Сім'я Черевань збиралася придбати новий автомобіль у свого знайомого 22-річного Миколи. Чоловік 30 років Богдан разом з 28-річною дружиною Вікторією та 4-річним сином Богданом відправилися за машиною у місто Мена, що на Чернігівщині. З собою вони взяли багато готівки, аби розрахуватися за купівлю нового транспортного засобу.

Проте 14 травня зв'язок із сім'єю обірвався. Поліція відразу почала пошуки сім'ї. Поблизу села Садове, що у Корюківському районі Чернігівщини, знайшли спалену "Мазду" киян, а за 500 метрів – виявили тіла.

Як з'ясували правоохоронці, злочин спланував 22-річний Микола, до якого їхала сім'я. Він разом зі спільниками (чоловіком і жінкою) розстріляв автомобіль киян, а потім – спалив його. Тіла вони заховали у ямі поблизу.

Злочинців затримали. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.