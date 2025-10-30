В ТЦК Кременчуга произошла стрельба, есть раненые: в ведомстве рассказали детали
- В ТЦК Кременчуга произошла стрельба, ранены два человека, которых госпитализировали.
- Стрельба произошла во время оформления документов, подозреваемый задержан, пострадавшие в больнице.
В ТЦК Кременчуга произошла стрельба. Есть раненые, их госпитализировали.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники и Полтавский ТЦК и СП.
Смотрите также Пьяный полицейский набросился на ТЦК в Одессе
Что известно о стрельбе в ТЦК Кременчуга?
В Кременчугском РТЦК, возможно, произошла стрельба. Местные СМИ сообщают о 2 пострадавших. Неизвестно, или это военнослужащие, или мобилизованные.
В Нацполиции 24 Каналу подтвердили факт стрельбы. Инцидент произошел около 16:00.
В Полтавском областном ТЦК и СП заявили, что стрельба произошла во время оформления документов и обязательного осмотра. Когда правоохранители спросили у мужчины о наличии запрещенных предметов или веществ, тот достал пистолет (предварительно переоборудованный из травматического ТТ) и произвел несколько выстрелов.
Сейчас раненые военнослужащие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Стрелка задержала полиция, продолжаются следственные действия.
Одессе толпа перевернула машину ТЦК
В Одессе толпа напала на военных ТЦК, повредив служебный автомобиль и травмировав военнослужащих. Одесский ТЦК отмечает, что этот случай нельзя расценивать как обычное хулиганство или протест.
Правоохранители расследуют инцидент, который расценивается как прямое нападение на мобилизационные мероприятия, с использованием физической силы, слезоточивого газа и дубинок.