В ТЦК Кременчуга произошла стрельба, есть раненые: в ведомстве рассказали детали

В ТЦК Кременчуга произошла стрельба. Есть раненые, их госпитализировали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники и Полтавский ТЦК и СП.

Что известно о стрельбе в ТЦК Кременчуга?

В Кременчугском РТЦК, возможно, произошла стрельба. Местные СМИ сообщают о 2 пострадавших. Неизвестно, или это военнослужащие, или мобилизованные.

В Нацполиции 24 Каналу подтвердили факт стрельбы. Инцидент произошел около 16:00.

В Полтавском областном ТЦК и СП заявили, что стрельба произошла во время оформления документов и обязательного осмотра. Когда правоохранители спросили у мужчины о наличии запрещенных предметов или веществ, тот достал пистолет (предварительно переоборудованный из травматического ТТ) и произвел несколько выстрелов.

Сейчас раненые военнослужащие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Стрелка задержала полиция, продолжаются следственные действия.

