В Украине представили новый многоразовый дрон-перехватчик, который получил название "Мангуст" (Mongoose). Его разработали с реактивным двигателем для противодействия "Шахедам".

Внедрение таких дронов на фронт стоит сделать как можно скорее. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт из Израиля Давид Шарп, отметив, что за такими инновациями стоит будущее, украинцы способны на такие разработки.

Смотрите также Успешный удар по "Приморско-Ахтарску": уничтожена база запуска "Шахедов" россиян

Чем эффективен многоразовый дрон-перехватчик "Мангуст"?

Военный эксперт из Израиля объяснил, что когда говорится о многоразовых дронах, важно обратить внимание на то, что они должны быть готовы максимально быстро встречать вражеские цели. Обнаружить российскую цель, ее классифицировать и следить за ней – это основа.

Важным параметром является скорость – если дрон-перехватчик летит на той же скорости, что и, например, вражеский "Шахед", ему будет трудно его догнать. Поэтому дрон-перехватчик должен иметь преимущество в этом аспекте.

Кроме этого, дрон-перехватчик должен иметь техническое совершенство – он должен стать истребителем на дистанционном управлении, который умеет зайти на дрон противника с нужного ракурса.

Это не является задачей, которую нельзя выполнить. Украинцы демонстрируют такого рода аппараты. Это перспективное дело. Дрон должен содержать систему наведения и работать в рамках общего комплекса ПВО. Также говорим о средстве поражения, которое должно уничтожить "Шахеды". За этими машинами будущее. Они нужны уже,

– подчеркнул Шарп.

Напомним, что "Мангуст", по замыслу разработчиков, будет подлетать к "Шахедам", стрелять дробовым зарядом в двигатель или винт вражеского беспилотника, а затем продолжать миссию или возвращаться на дозаправку и перезарядку. Реактивный двигатель "Мангуста" способен развивать скорость около 300 – 310 километров в час, чего должно хватить для того, чтобы догнать нынешние версии Shahed-136/"Герань-2".