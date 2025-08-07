В Україні представили новий багаторазовий дрон-перехоплювач, який отримав назву "Мангуст" (Mongoose). Його розробили із реактивним двигуном для протидії "Шахедам".

Впровадження таких дронів на фронт варто зробити якомога швидше. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт з Ізраїлю Давид Шарп, зазначивши, що за такими інноваціями стоїть майбутнє, українці здатні на такі розробки.

Чим ефективний багаторазовий дрон-перехоплювач "Мангуст"?

Військовий експерт з Ізраїлю пояснив, що коли мовиться про багаторазові дрони, важливо звернути увагу на те, що вони мають бути готові максимально швидко зустрічати ворожі цілі. Виявити російську ціль, її класифікувати та слідкувати за нею – це основа.

Важливим параметром є швидкість – якщо дрон-перехоплювач летить на тій ж швидкості, що і, наприклад, ворожий "Шахед", йому буде важко його наздогнати. Тому дрон-перехоплювач повинен мати перевагу у цьому аспекті.

Крім цього, дрон-перехоплювач повинен мати технічну досконалість – він має стати винищувачем на дистанційному управлінні, який вміє зайти на дрон противника з потрібного ракурсу.

Це не є завдання, яке не можна виконати. Українці демонструють такого роду апарати. Це перспективна справа. Дрон має містити систему наведення та працювати в рамках загального комплексу ППО. Також говоримо про засіб ураження, який має знищити "Шахеди". За цими машинами майбутнє. Вони потрібні вже,

– наголосив Шарп.

Нагадаймо, що "Мангуст", за задумом розробників, підлітатиме до "Шахедів", стрілятиме дробовим зарядом у двигун або гвинт ворожого безпілотника, а потім продовжуватиме місію або повертатиметься на дозаправку та перезарядку. Реактивний двигун "Мангуста" здатен розвивати швидкість близько 300 – 310 кілометрів за годину, чого має вистачити для того, щоб наздогнати нинішні версії Shahed-136/"Герань-2".