Про це виданню Defender Media розповів виконавчий директор Геннадій Сульдін, інформує 24 Канал.

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Що відомо про реактивний перехоплювач "Шахедів"?

Mongoose або "Мангуст" – багаторазовий безпілотник з реактивним двигуном та системою автоматичного донаведення.

За задумом розробників, він підлітатиме до "Шахедів", стрілятиме дробовим зарядом у двигун або гвинт ворожого безпілотника, а потім продовжуватиме місію або повертатиметься на дозаправку і перезарядку,

– вказують у виданні.

За словами розробників, реактивний двигун "Мангуста" здатен розвивати швидкість близько 300 – 310 кілометрів за годину, чого має вистачити для того щоб наздогнати нинішні версії Shahed-136/"Герань-2". Максимальна висота польоту – 5 тисяч метрів, а бойовий радіус – близько 12 кілометрів.

Сульдін вважає, що цього вистачить, щоб наздоганяти навіть майбутні ітерації "Шахедів".

Вказується, що "Технарі" розробили для свого перехоплювача власну систему донаведення, яка орієнтується на теплове випромінювання ворожих повітряних цілей. Перехоплювач здатен візуально фіксувати ціль з 800 метрів, а система автонаведення вмикається на відстані 150 – 200 метрів.

Відповідно до слів Сульдіна, після захоплення цілі на такій дистанції участь оператора вже не потрібна – подальше зближення і атака відбуваються автоматично.

Безпосередньо для збиття "Шахедів" перехоплювач "Мангуст" буде використовувати багатоствольний дробовик, який стрілятиме в двигун або гвинт ворожого безпілотника. Сульдін стверджує, що цього буде достатньо, аби вивести з ладу російсько-іранський дрон.

Після успішної атаки "Мангуст" зможе продовжувати політ і полювати на інші дрони, а потім – повертатися на базу для дозаправки та перезарядки.

"Технарі" підрахували, що за свій життєвий цикл "Мангуст" зможуть збити 10 – 12 "Шахедів".

В компанії не розголошують вартість перехоплювача, але Сульдін стверджує, що за такої результативності "Мангусти" будуть більш економічно ефективними, ніж "антишахедні" дрони-камікадзе.

Вказується, що "Технарі" завершили створення першої ескадрильї дронів-перехоплювачів – наразі компанія готується передавати прототипи у зенітно-ракетні бригади.