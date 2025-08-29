Хотя разговоры о демографическом кризисе во время войны не прекращались, они приобрели новую силу после того, как Минюст опубликовал отчет о регистрации актов гражданского состояния (относительно рождений, смертей, браков, расторжений браков) за I полугодие 2025 года. Если сравнить с прошлым годом, то количество новорожденных уменьшилось, а количество смертей втрое превышает количество рожденных.

Снова возникает вопрос: "Возможно ли улучшить демографическую ситуацию?". Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Сразу же замечу, что точных статистических данных ни по одному демографическому процессу нет. Статистическая информация, появляющаяся в открытом доступе имеет скорее ориентировочный характер, что позволяет говорить о существовании или возникновении определенных тенденций.

Что в Украине происходит с рождаемостью?

Несмотря на то, что количество рожденных меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, все же есть обнадеживающий факт: уменьшение не превышает 1%. Ведь в 1-й половине 2024 года количество рожденных (а точнее зарегистрированных актов о рождении) было на 6% меньше, чем в аналогичный период 2023 года, которое, в свою очередь, было почти на 11% меньше, чем в 1 полугодии 2022 года.

Это довольно положительная тенденция, но она в основном напоминает "соломинку", за которую пытаемся ухватиться, осознавая, что хотя и темпы снижения рождаемости замедляются, вектор течения процесса не меняется.

Мы всегда настаиваем на осторожности сравнений текущей ситуации с периодом до полномасштабного вторжения. Фактически мы имеем разные территории страны (информация отражает ситуацию только на подконтрольной украинской власти территории), разное население как по численности, так и по половозрастной структуре (помним о масштабном выезде наших граждан за границу в 2022 году, подавляющее большинство которых было в детородном возрасте), очень разные условия проживания, вынужденное разъединение семей и другие факторы.

Однако уменьшение на 6% или 11% не дают ощущения масштабов демографического кризиса в Украине. Другое дело, когда сравнить с более отдаленным временем. Тогда оказывается, что количество детей, рожденных только за первую половину 2016 года (то есть уже без учета Крыма и определенной части оккупированной территории), превышает количество рожденных за весь 2024 год и более чем вдвое превышает количество рожденных в 1 полугодии 2025 года.

На сколько выросла смертность населения?

Относительно полноты охвата статистической информацией количества рожденных сомнений возникает значительно меньше, чем относительно количества умерших. Министерство юстиции предоставляет информацию о выданных свидетельствах о смерти, то есть это подтвержденные случаи. Впрочем, количество умерших может быть больше (вспомним хотя бы о пропавших без вести, погибших во время активных боевых действий), а демографическая ситуация может оказаться еще более сложной, чем представляется сейчас.

Фактом является то, что даже при этой информации количество смертей почти втрое превышает количество рожденных. Потери населения только в результате естественной убыли (миграционные процессы пока оставляем без внимания) в 2024 году составили 318,4 тысячи человек. Это фактически потеря города наподобие областного центра.

За первую половину 2025 года только из-за превышения количества смертей над количеством рожденных, снижение численности населения равно потерям трех таких городов как Звягель (бывший Новоград-Волынский, где родился Валерий Залужный).

Впрочем, анализ смертности всегда должен охватывать структурные характеристики, по меньшей мере распределение по возрастным группам. Ведь, даже осознавая бесспорную ценность жизни каждого человека независимо от его возраста, понимаем, что никто не может жить вечно. В странах с большой долей населения старших возрастных групп обычно количество смертей больше.

Напомню, еще до полномасштабного вторжения Украина входила в 30 стран с самым старым населением. Хотя по сравнению со многими европейскими странами доля населения, старшего 60 лет, была не очень высокой.

Скорее всего, масштабный выезд за границу населения молодого и среднего возраста, а также снижение рождаемости, обусловили дальнейший рост доли людей почтенного возраста, возможно даже ускорив этот процесс.

Во время полномасштабной войны не обнародуют статистические данные по умершим по полу и возрастным группам, но есть вероятность того, что сверхсмертность мужчин трудоспособного возраста, которая всегда была среди ключевых демографических характеристик Украины, остается высокой.

Какова ситуация с миграцией?

По данным Государственной пограничной службы за первое полугодие 2025 года, 7,2 миллиона граждан выехали из Украины, одновременно вернулись 6,9 миллиона. Несмотря на отрицательное миграционное сальдо в первом полугодии, есть определенные положительные моменты. В частности, уменьшение количества тех, кто выехал и не вернулся: если в первом полугодии 2024 года разница между выбывшими и прибывшими составляла более 400 тысяч человек, то за аналогичный период 2025 года эта разница была около 250 тысяч человек.

Разговор о миграции всегда сводится к намерениям выяснить, какая доля тех, кто был вынужден уехать, вернется в Украину. Ведь выезжали преимущественно женщины репродуктивного возраста с детьми, а потому есть риск что воссоединение семей будет происходить не в Украине, а в странах пребывания, которые постепенно, по мере удлинения продолжительности войны, из временных превращаются в постоянные.

С каждым новым социологическим опросом уменьшается доля респондентов, которые уверенно сообщают о намерении вернуться в Украину.

Но одно дело говорить о перспективе ("когда-то", "в будущем"), а другое – принимать решение при конкретных обстоятельствах. Каким бы искренним ни было стремление вернуться в Украину, конкретные обстоятельства конкретной семьи могут создать противовес этим стремлениям. Одним из таких обстоятельств является разрушенное жилье и четкое осознание трудностей, с которыми будут сталкиваться семьи при решении этой проблемы в Украине.

Возможно ли улучшить демографическую ситуацию сейчас?

Придерживаюсь мнения, что улучшить демографическую ситуацию невозможно. Однако уже сейчас, не дожидаясь окончания войны, надо прилагать усилия (на всех уровнях государственного управления) и делать все возможное, чтобы демографическая ситуация по крайней мере не ухудшалась. А риск ухудшения – огромный! С каждой "ступенькой вниз" демографического развития, будет значительно труднее возвращаться к нормализации ситуации.

Еще раз подчеркну необходимость разноплановой государственной поддержки семей, которые, несмотря на трудности военного периода, решаются на рождение детей. Стоит признать, что определенные шаги государство уже осуществляет, но пока мы можем видеть как долго и трудно принимаются отдельные решения, например, по увеличения выплат в связи с рождением ребенка. Речь идет даже не о повышении их размера вдвое или втрое, а только рост с 41280 гривен до 50000 гривен.

Не будет новостью и необходимость усиления ответственного отношения каждого человека к собственной безопасности и здоровью. В частности, не пренебрегать воздушными тревогами и спускаться в укрытие. К психологической напряженности и стрессу, связанных с опасностью, добавляется напряженный ритм и стрессы на работе (даже на тех предприятиях и учреждениях, где этого можно легко избежать).

В сентябре 2024 года приняли "Стратегию демографического развития Украины на период до 2040 года". Прошел почти год, но достаточно ли было сделано за этот год, чтобы демографическая ситуация по крайней мере не ухудшалась?