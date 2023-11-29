В Украине появился реестр педофилов: кто будет иметь к нему доступ
Источник:Офис генпрокурора
В Украине был создан реестр осужденных за преступления в отношении детей на сексуальной почве. Он должен в будущем стать предохранителем от контакта с преступниками.
В Украине уже завершили базовый этап наполнения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица. Впрочем, доступ к такому реестру будут не все.
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Какие данные будут в реестре
Как пояснили в Офисе генпрокурора, новый реестр – это автоматизированная электронная база данных, созданная для обеспечения сбора, хранения, защиты, учета, поиска, обобщения данных о лицах, совершивших уголовные правонарушения этой категории. В него вошли не только отбывающие наказания педофилы, а и те, чья судимость уже снята или погашена в установленном законом порядке.
В настоящее время в реестр внесли имена и фамилии более 600 преступников. Преступник попадает в базу данных после вступившего в силу обвинительного приговора суда. В реестре будут указаны следующие данные о преступнике:
- фамилия, имя и отчество,
- дата рождения,
- место жительства или пребывания,
- преступление, за которое было осуждено педофила,
- данные об уголовном наказании, фактически отбытом им наказании и нарушении правил административного надзора.
В настоящее время ювенальные прокуроры продолжают наполнять реестр.
Кто будет иметь доступ к реестру
Впрочем, доступ к реестру будут не все. Офис генпрокурора сообщил, что по законодательству доступ к реестру будут иметь:
- правоохранители,
- директора школ и детских садов,
- руководители государственных администраций,
- главы органов местного самоуправления.
Благодаря этой возможности они смогут обезопасить детей от контакта с лицами, совершившими уголовные правонарушения на сексуальной почве. И как результат в будущем – предотвращение преступности в отношении малолетних и несовершеннолетних,
– отметили в Офисе генпрокурора.