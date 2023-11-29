В Украине появился реестр педофилов: кто будет иметь к нему доступ

В Украине был создан реестр осужденных за преступления в отношении детей на сексуальной почве. Он должен в будущем стать предохранителем от контакта с преступниками.

В Украине уже завершили базовый этап наполнения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица. Впрочем, доступ к такому реестру будут не все.

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Какие данные будут в реестре

Как пояснили в Офисе генпрокурора, новый реестр – это автоматизированная электронная база данных, созданная для обеспечения сбора, хранения, защиты, учета, поиска, обобщения данных о лицах, совершивших уголовные правонарушения этой категории. В него вошли не только отбывающие наказания педофилы, а и те, чья судимость уже снята или погашена в установленном законом порядке.

В настоящее время в реестр внесли имена и фамилии более 600 преступников. Преступник попадает в базу данных после вступившего в силу обвинительного приговора суда. В реестре будут указаны следующие данные о преступнике:

фамилия, имя и отчество,

дата рождения,

место жительства или пребывания,

преступление, за которое было осуждено педофила,

данные об уголовном наказании, фактически отбытом им наказании и нарушении правил административного надзора.

В настоящее время ювенальные прокуроры продолжают наполнять реестр.

Кто будет иметь доступ к реестру

Впрочем, доступ к реестру будут не все. Офис генпрокурора сообщил, что по законодательству доступ к реестру будут иметь:

правоохранители,

директора школ и детских садов,

руководители государственных администраций,

главы органов местного самоуправления.

Благодаря этой возможности они смогут обезопасить детей от контакта с лицами, совершившими уголовные правонарушения на сексуальной почве. И как результат в будущем – предотвращение преступности в отношении малолетних и несовершеннолетних,

– отметили в Офисе генпрокурора.

. Реестр педофилов создается в рамках принятого 19 декабря 2019 Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица, и усиления ответственности за преступления, совершенные против полов половой неприкосновенности малолетнего лица".