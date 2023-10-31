Когда мужчина и девочка остались наедине, он изнасиловал ее. Теперь ему грозит лишение свободы.

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На Закарпатье задержан мужчина за изнасилование девочки

В ночь на 30 октября в полицию обратилась 41-летняя жительница села Порошково Ужгородского района. Она заявила, что ее 14-летнюю дочь изнасиловали.

Как оказалось, девочка отдыхала в компании своей 35-летней подруги и двух односельчан. Во время отдыха все они употребляли алкоголь.

Когда девочка и 24-летний мужчина остались наедине, он изнасиловал несовершеннолетнюю.

На следующий день, 31 октября, правоохранители задержали педофила. Ему уже сообщили о подозрении. В настоящее время злоумышленник находится в СИЗО.



Правоохранители задержали педофила / фото полиции

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