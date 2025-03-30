В селе Мерешор Тереблянской долины прошел 25-й Экопикник от экологической инициативы CHYSTO.DE?!, пишет 24 Канал со ссылкой на varosh. Более 100 человек из разных уголков Украины присоединились к очистке ландшафтного заказника "Берег Закарпатского Моря".

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Волонтеры собрали почти 3 тонны отходов

Экоактивисты в течение двух дней собрали и отсортировали 2702 килограмма твердых бытовых отходов.

Из собранных отходов отсортировали 420 килограммов пластика, 1389 килограммов стекла, 893 килограмма других отходов, среди которых много килограммов детских подгузников.



Волонтеры убрали водохранилище на Закарпатье / Фото Влады Мазур

И в целом трудно каждый раз встречать здесь весну и видеть берега, усеянные отходами. Да, их меньше, но они до сих пор есть. А вот местных, кому собственно эти отходы принадлежат, до сих пор нет ... или их можно пересчитать на пальцах двух рук ... Но на экопикники приезжают люди, которые считают, что хоть мусор и чужой, но планета наша общая. И пока кто-то не дорос сознанием, мы не имеем права позволить забрасывать нашу Землю отходами,

– говорят волонтеры.

Коммуникацийниця инициативы Екатерина Сердечная рассказала, что собранный волонтерами мусор на переработку забирает фирма "Грингер" из Мукачево и они уже забрали отсортированное.



Волонтеры собрали почти 3 тонны отходов / Фото Влады Мазур

Кроме уборки, волонтеры исследовали окружающую природу и краснокнижные цветы.

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