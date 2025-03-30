У селі Мерешор Тереблянської долини пройшов 25-й Екопікнік від екологічної ініціативи CHYSTO.DE?!, пише 24 Канал з посиланням на varosh. Понад 100 людей з різних куточків України долучились до очищення ландшафтного заказника "Берег Закарпатського Моря".

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Волонтери зібрали майже 3 тонни відходів

Екоактивісти впродовж двох днів зібрали та відсортували 2702 кілограми твердих побутових відходів.

Із зібраних відходів відсортували 420 кілограмів пластику, 1389 кілограмів скла, 893 кілограми інших відходів, серед яких багато кілограмів дитячих підгузків.



Волонтери прибрали водосховище на Закарпатті / Фото Влади Мазур

І в цілому важко щоразу зустрічати тут весну і бачити береги, всіяні відходами. Так, їх менше, але вони досі є. А от місцевих, кому власне ці відходи належать, досі нема… або їх можна перелічити на пальцях двох рук… Але на екопікніки приїздять люди, які вважають, що хоч сміття і чуже, але планета наша спільна. І допоки хтось не доріс свідомістю, ми не маємо права дозволити закидати нашу Землю відходами,

– кажуть волонтери.

Комунікаційниця ініціативи Катерина Сердечна розповіла, що зібране волонтерами сміття на переробку забирає фірма "Грінгер" з Мукачева й вони вже забрали відсортоване.



Волонтери зібрали майже 3 тонни відходів / Фото Влади Мазур

Крім прибирання, волонтери досліджували навколишню природу та червонокнижні квіти.

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