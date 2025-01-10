Рішення про заборону джипінгу на території природно-заповідного фонду ухвалив український парламент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Дивіться також У Антарктиді знайшли невичерпне джерело енергії

В Україні заборонили джипінг

У відомстві підкреслили, що джипінг на заповідних територіях забруднює ґрунти, знищує рослинний світ, шкодить диким тваринам. Також цей закон є важливим кроком до європейських традицій управління природоохоронними територіями.

Якщо вам запропонують помилуватися краєвидами національного природного парку і використати для проїзду по природній території квадроцикл – знайте, що це незаконно,

– зауважила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

Для ухвалення закону депутатам знадобилося майже три роки. Зокрема, у вересні 2022 року з'явилася петиція "Про врегулювання джипінгу в Україні".

Петиція набрала необхідні голоси для розгляду впродовж 2 місяців. Відтак розпочалася робота над відповідним законопроєктом.

Над документом разом із представниками Міндовкілля працювали організації КЕКЦ, WWF-Україна, Environment People Law (EPL)/Екологія – Право – Людина (ЕПЛ), Українське товариство охорони птахів, Українська Природоохорона Група – UNCG, ВГО "Жива планета", Chysto.de.

Чому джипінг – це погано

Під час джипінгу, зокрема по гірських дорогах, проводяться виїзди на полонини, гірські хребти, вершини гір, де відкриються неймовірні пейзажі.

Еколог Тимур Бедернічек для видання "Варош" пояснив, чим же шкідливий такий вид відпочинку. Передусім, за його словами, це ерозія.

"Особливо добре видно її наслідки на Свидовці та на Боржаві. Там може бути 4 – 5 і більше колій в ряд. А ґрунт там відновлюватиметься дуже повільно. Сотні років", – зазначив він.

Крім того, джипінг заважає тваринами, забруднює повітря, воду, ґрунт тощо.