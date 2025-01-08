Вчені виявили геотермальні джерела під льодовиками Антарктиди, які, на відміну від викопного палива, є невичерпними й не спричиняють утворення парникових газів. Про це пише 24 Канал із посиланням на ECONews.

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Як геотермальна енергія впливає на льодовики

Проте використання цього енергетичного ресурсу наразі є технічно недосяжним через складні логістичні умови регіону.

Дослідники встановили, що тепло від геотермальних джерел під льодом сприяє таненню ключових льодовиків, таких як льодовик Туейтса. Цей льодовик відіграє критичну роль у стабільності рівня світового океану. Якщо він розтане чи відколеться, це може призвести до значного підвищення рівня моря, що загрожуватиме прибережним містам у всьому світі.

Антарктида – потенційне джерело енергії

Антарктида порівнюється з величезним котлом, що пропонує унікальне розуміння геологічних процесів Землі та потенційних енергетичних ресурсів. Утім, використання цього ресурсу значно ускладнюється через екстремальні умови регіону. Низькі температури, ізольованість континенту й відсутність відповідних технологій поки що не дозволяють повторити успішний досвід використання геотермальної енергії, як це робиться в Ісландії.

Попри обмеження, вчені вважають це відкриття важливим кроком у вивченні невичерпних і екологічно чистих енергоресурсів. У майбутньому розвиток нових технологій може зробити видобуток геотермальної енергії з-під антарктичного льоду реальністю. Це могло б стати важливим інструментом у боротьбі зі зміною клімату, забезпечуючи чисту та стійку енергію.

Антарктичні геотермальні джерела є нагадуванням про величезний потенціал відновлюваної енергії, який досі залишається недостатньо освоєним. Хоча використання цього ресурсу наразі є складним завданням, воно може стати ключовим фактором для сталого енергетичного майбутнього.