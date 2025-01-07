Ісландія стала прикладом успішного використання відновлюваних джерел енергії, зокрема геотермальної енергії, для вирішення екологічних та економічних завдань. Про це пише 24 Канал із посиланням на ecoticias.com.

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Як у Ісландії використовують геотермальну енергію

Сьогодні майже 90% будинків в країні опалюються завдяки геотермальній енергії, а важка промисловість, як-от виплавка алюмінію, активно використовує її для виробництва електроенергії.

Ісландія стала світовим лідером і консультантом у сфері "зелених" технологій. Завдяки програмам навчання сотні фахівців з країн, що розвиваються, як-от Ефіопія, Кенія і Туреччина, отримали знання для впровадження геотермальної енергетики у своїх державах. Це дозволяє поширювати ідеї сталого розвитку далеко за межі Ісландії.

Виклики і перспективи

Попри успіхи, Ісландія стикається з викликами: до 2060 року обсяги виробництва геотермальної енергії потрібно буде подвоїти, що потребує значних інвестицій у розвідку нових джерел. Проте країна продовжує працювати над підвищенням ефективності та стійкості своїх геотермальних систем, демонструючи, як краще використовувати ресурси для збереження довкілля.

Ісландія є прикладом енергетичної самодостатності та стійких інновацій. Вона показує, що поновлювані джерела енергії можуть не лише змінити життя людей, а й стати ключем до вирішення глобальних екологічних проблем. Її досвід слугує натхненням для інших країн, які прагнуть досягти "зеленого" майбутнього.