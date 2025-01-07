Для цього вчені з Канади створили нову конструкцію лопатей турбін. Що відомо про нову технологію – розповідає 24 Канал з посиланням на The Moment.

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Якими будуть нові лопаті турбін

Вчені з Університету Альберти в Канаді створили нову конструкцію лопатей, надихнувшись загнутими вгору кінчиками крил птаха кондора. Така конструкція показала на 10% більшу ефективність.

Річ у тім, що звичайна вітряна турбіна має проблему індукованого опору через різницю тиску, яка створюється під час розрізання повітря лопатями. Опір погіршує ефективність турбін, тому інженери шукають усі способи знизити його. Саме створення лопатей нової конструкції, названих вінглетами, підвищує ефективність. Такі конструкції широко поширені в сучасних літаках.

Так, команда вчених на чолі з Хашаяром Рахнамайбахамбарі запропонувала оснастити турбіни вінглетами, надихнувшись структурою крил кондора. Ці птахи відомі своїм вражаючим розмахом крил і здатністю літати на великі відстані, не змахуючи крилами. Загнуті вгору кінчики крил дають змогу птахам максимізувати підйомну силу, мінімізуючи опір.



Нові лопаті з вінглетами / Фото The Moment

Вчені кажуть, що така конструкція може значно підвищити ефективність вітряних турбін. Для аналізу повітряного потоку дослідники використовували комп'ютерне моделювання. Дослідження підтвердило, що включення "крилець" збільшує потужність турбіни.

Канадська фірма промислового дизайну Biome Renewable зіграла важливу роль у цьому дослідженні за допомогою свого "Проєкту Кондор", розробивши біоінспірований вінглет довжиною близько 5 метрів. Ця конструкція може модернізувати наявні лопаті турбін,