Популярності цьому напою додав і популярний однойменний український серіал. Чи справді кава з кардамоном корисна – розповідає 24 Канал з посиланням на допис медикині Марини Лизун.

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Якими є властивості кави з кардамоном

Насамперед Марина Лизун відзначає, що кардамон знижує рівень "поганого" холестерину та позитивно впливає на артеріальний тиск. Зокрема через те, що містить біоактивні сполуки, такі як терпени, флавоноїди та цинеол, які мають антиоксидантну та протизапальну дії. Такі сполуки нейтралізовують вільні радикали та запобігають окислювальному стресу, який підвищує ризики серцевих захворювань та підвищує рівень холестерину. Також кардамон має сечогінні властивості і сприяє виведенню надлишку води та натрію з організму. Це знижує артеріальний тиск.



Кардамон позитивно впливає на артеріальний тиск та рівень холестерину / Фото Pexels

Медикиня зауважує, що кардамон збільшує секрецію жовчних кислот, що позитивно впливає на роботу печінки. Це також допомагає знижувати рівень "поганого" холестерину і підвищувати рівень "хорошого".

Також Марина Лизун каже, що можна вживати кардамон і без кави – просто настоявши його. Для цього потрібно взяти 0,5 літра води та 5 – 6 подрібнених стручків кардамону без шкірки. Потрібно подрібнити насіння, додати його до води й настояти кілька годин або цілу ніч. Цю воду рекомендовано пити протягом дня.

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