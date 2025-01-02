Вибір чашки для кави – це не лише питання естетики, а й турботи про здоров’я. Фахівці застерігають, що червоні та помаранчеві чашки можуть бути потенційно небезпечними, пише 24 Канал із посиланням на Ukr.Media.

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З якої чашки не можна пити каву

Справа в тому, що для виготовлення глазурі таких кольорів часто використовується свинець, який здатен виділяти шкідливі речовини. З цієї причини краще обирати чашки зі скла, кераміки без свинцевого покриття або з нержавіючої сталі.

Також рекомендується уникати пластикових і алюмінієвих чашок, адже вони можуть нести ризик для здоров’я.

Цікаво, що колір чашки впливає і на сприйняття смаку кави. Дослідження показують, що напій у білій чашці може здаватися менш солодким, ніж у блакитній або прозорій.

Тому експерти радять приділяти увагу матеріалу й кольору чашки, щоб забезпечити як безпеку, так і насолоду від улюбленого напою. Правильно обраний посуд – це запорука приємного досвіду.