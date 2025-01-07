Повідомляє 24 Канал з посиланням на користувача @Zinachka_cabin_crew у TikTok. Дівчина розповіла, що екіпаж літака забезпечений харчуванням на всі перельоти.

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Як харчуються бортпровідники

За словами бортпровідниці, кількість їжі залежить від тривалості польоту.

Завжди є гаряче харчування, яке відрізняється, щоб екіпаж мав змогу вибору. Зазвичай це курка, яловичина, риба або вегетаріанське меню,

– розповіла дівчина у відео.

Крім того, є салати, овочі, десерти та фрукти. Додатково в робочому боксі завжди є кава, вершки, чай та лимон.

Харчування бортпровідників: дивіться відео

"Колеги часто приносять цукерки та печиво. Тому голодними ми точно не літаємо", – ділиться бортпровідниця.

Також екіпаж літака забезпечений водою та соками, а на деяких проєктах додається ще й газована вода.

У коментарях також поцікавилися, де харчуються пілоти літака, на що бортпровідниця відповіла, що теж їдять на борту разом з рештою екіпажу. Також у них є пріоритет у виборі харчування.