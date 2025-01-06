З ботанічної точки зору, фруктами називають насіннєві частини рослини, які розвиваються з квітки, тоді як овочами вважаються інші частини – стебла, листя, коріння чи цибулини, але деякі продукти, які ми звикли вважати овочами, насправді належать до фруктів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Главред.

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Зелена квасоля

Зелена квасоля, яку зазвичай сприймають як овоч, ботанічно є фруктом. Її стручки містять насіння, що відповідає основному критерію фрукта. Проте через несолодкий смак і кулінарне використання її рідко називають фруктом.

Баклажан

Баклажан також належить до фруктів і навіть класифікується як ягода. Його темно-фіолетова м’якоть із насінням нагадує інші фрукти, хоча смак баклажана зовсім не солодкий.

Оливки

Оливки, що виростають із квітів оливкового дерева, безумовно є фруктами. Їхній насичений смак і текстура роблять їх незамінним елементом середземноморської кухні, хоча мало хто замислюється над їхньою ботанічною класифікацією.

Гарбуз

Гарбуз, як і кабачки чи патисони, також фрукт. Його насіннєва м’якоть розвивається з квітки, що повністю відповідає визначенню фрукта. Попри це, гарбуз найчастіше асоціюється із супами, рагу чи пирогами, що створює ілюзію його «овочевої» природи.

Огірки

Огірки – ще один продукт, який багато хто вважає овочем, але насправді це фрукт. Вони ростуть із квітки і містять насіння. Їхній ледь помітний солодкий смак робить огірки універсальним інгредієнтом для салатів і навіть деяких фруктових страв.