Куркума, давно відома як основна пряність у кулінарії, стала однією з найбільш популярних суперфудів завдяки своїм численним корисним властивостям. Про це пише 24 Канал із посиланням на Integrative Medicine Research.

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Як куркума впливає на мозок

Її головний активний компонент, куркумін, є потужним протизапальним та антиоксидантним засобом, що робить цю приправу важливою не лише для кулінарії, а й для підтримки здоров’я.

Однією з головних переваг куркуміну є його здатність знижувати запалення, особливо в мозку. Як зазначається в огляді 2023 року в Integrative Medicine Research, куркумін пригнічує білки, що викликають запальні процеси, захищаючи клітини мозку та знижуючи ризик розвитку таких захворювань, як Альцгеймер, Паркінсон і розсіяний склероз.

Куркумін також запобігає утворенню амілоїдних бляшок, які погіршують пам’ять і когнітивні здібності. Він підтримує здоров’я клітин мозку через активацію механізмів очищення від пошкоджених білків і зміцнює гематоенцефалічний бар'єр, захищаючи мозок від шкідливих речовин.

Куркумін – антиоксидант

Куркумін ефективно нейтралізує вільні радикали, зменшуючи окислювальний стрес, що є важливим для запобігання дегенеративним змінам. Крім того, він регулює рівень серотоніну та дофаміну — нейромедіаторів, відповідальних за емоційну рівновагу. Дослідження 2010 року, опубліковане в Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, припускає, що куркумін може посилювати дію антидепресантів, сприяючи боротьбі з депресією.

Популярні напої з куркумою, такі як соки та шоти, також привертають увагу. Вони сприяють захисту гіпокампу – області мозку, відповідальної за пам’ять та емоції, і можуть покращувати когнітивні функції. Огляд 2022 року в Antioxidants вказує, що куркума може допомагати долати депресивні симптоми, такі як втрата інтересу або мотивації. Однак для повного підтвердження цих властивостей потрібні додаткові дослідження на людях.

Куркума – це більше, ніж просто приправа. Завдяки куркуміну вона пропонує значні переваги для здоров’я мозку, емоційного стану та боротьби із запаленнями.