Повідомляє 24 Канал з посиланням Павла Зіброва в інтерв'ю для Shuba. Він також розповів, як зберігає баланс між виступами, активним способом життя та правильним харчуванням.

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Що їсть Павло Зібров

Український артист Павло Зібров розповів про свої харчові звички, улюблені страви та спогади з дитинства. Зокрема, співак підкреслив, що у його холодильнику ніколи не знайдеться несвіжих продуктів.

У моєму холодильнику ніколи не буде несвіжої їжі. Завжди стежимо за термінами придатності та стараємося, аби всі продукти та страви були свіжі й поживні,

– поділився співак.

Щодо підтримання здоров’я та гарної фізичної форми, Павло Миколайович зізнається, що намагається не їсти на ніч і віддає перевагу легкій вечері за чотири години до сну. Однак через концерти та інші заходи не завжди вдається дотримуватися такого режиму.

Павло Зібров / Фото з інстаграму

Зірка також розповів про свої гастрономічні слабкості. Павло обожнює вареники у всіх їхніх проявах.

"Я обожнюю вареники! Вареники із будь-чим – картоплею, мʼясом, капустою, грибами, а ще зі шкварочками. М-м-м… А солодкі – з вишнею, полуницею, маком, сиром – кайф! Та я навіть із камінцями зʼїв би", – розповів артист.

Що стосується улюблених страв дитинства, то для Павла Зіброва такими були пироги від бабусі.

Найулюбленіша їжа дитинства – це пироги, які робила мені моя бабуся Лєна. Мені здавалося, вони були найсмачнішими у світі: із повидлом, із кисломолочним сиром, із домашнім варенням, із гарбузом,

– зізнався Зібров.

Водночас артист розповів, що досі не любить розсольник через спогади з інтернату, де його готували з переспілих жовтих огірків.

"МакДональдз" не тільки слідкує за трендами, а й створює їх. А за свіжість продуктів можна не хвилюватися – компанія дбає про їхнє безпечне зберігання, навіть під час блекаутів.