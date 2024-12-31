Повідомляє 24 Канал з посиланням на Наталію Могилевську у TikTok. Страва надзвичайно проста у приготуванні, тож впоратися з нею зможе будь-хто.

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Як приготувати улюблений новорічний салат Могилевської

Для приготування необхідно взяти салат "Айсберг", копчену курку, томати "Черрі" та нарізати їх, як показала співачка на відео.

Мій улюблений новорічний салат вже декілька років! Салат лише "Айсберг", інший не працює. Нарізаю ідеальними квадратиками, далі потрібна копчена курочка. Знімаємо шкурочку, нарізаємо як на олів'є. Далі томати "Черрі" ріжемо навпіл,

– розповіла артистка.

Далі необхідно приготувати соус. Для нього необхідно 150 грамів майонезу, столову ложку гірчиці та тертого пармезану. В кінці до соусу необхідно додати особливий інгредієнт – столову ложку коньяку.

Могилевська розкрила рецепт улюбленого новорічного салату: дивіться відео

"Без нього (коньяку – Тренди 24) рецепт ніяк не працює", – зазначає Могилевська.

Тепер усі інгредієнти слід добре перемішати, а потім додати їх до нарізаного салату. Завершальним етапом приготування буде посипання страви підсмаженими на соняшниковій олії сухариками.

"Смачного Нового року! Це мій секретний найулюбленіший новорічний салат", – додала співачка.