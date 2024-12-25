Смажені яйця, приготовані в томатній пасті, – це класична страва з оригінальним відтінком, який додає їй особливого смаку. Однак забезпечити гармонійний смак, зазначає шеф-кухар Нельсон Серрано-Бахрі, пише 24 Канал із посиланням на Takeout.

Дивіться також Кава зі смаком Різдва: два рецепти гарячих напоїв, які підкорять серце

Що додати до яєшні

Томатна паста через високий вміст цукру може швидко карамелізуватися і горіти на сильному вогні. Щоб цього уникнути, пасту потрібно спочатку прогріти на слабкому або середньому вогні. Це дозволяє їй розкрити свою природну солодкість. Для запобігання підгорянню можна додати трохи води чи олії, що зробить пасту менш густою.

Коли паста прогріється, потрібно зробити у ній невеликі заглиблення, в які обережно вбиваються яйця. Вогонь зменшують, щоб яйця поступово обсмажувалися, залишаючись ніжними. Для додаткового смаку можна використовувати спеції, як-от чилі, або ароматні олії, наприклад трюфельну. Також добре доповнять страву свіжа зелень чи трави.

Перед приготуванням варто переконатися в якості яєць, адже від цього залежить загальний результат. Хоча смаження яєць може не вважатися найздоровішим способом їх приготування, аромат і смак, отриманий завдяки томатній пасті, безумовно, варті спроби.