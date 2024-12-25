Повідомляє 24 Канал з посиланням на LifeStyle Asia. Свого раціону Шакіра дотримується вже 13 років.

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Як харчується Шакіра

Дієта Шакіри хоч і строга, але надзвичайно ефективна. Зірка віддає перевагу невеликим порціям, які багаті на корисні речовинами. Зазвичай вона дотримується поміркованого харчування, але під час підготовки до масштабних виступів повністю виключає з раціону солодощі та молочні продукти.

Сніданок співачки зазвичай включає яйця, авокадо та помідори. На десерт вона обирає коктейль із ягід, рослинного білка та зелені, розповідає її тренерка Анна Кайзер. Обід Шакіри складається з риби та свіжих овочів чи салату. Також обов'язковою частиною її раціону є суп. Вечеря також передбачає легкі страви з риби та овочів.

Шакіра / Фото з Instagram

Який режим тренувань у зірки

Зірка також підтримує свою чудову форму завдяки регулярним тренуванням. Тренерка Шакіри Анна Кайзер зазначає, що її програма занять змінюється щодня. Спортивна активність охоплює не лише фітнес, але й танці. Кайзер підкреслює, що постійна зміна вправ важлива не тільки для підтримки фізичної форми, а й ментального стану.

Шакіра тренується шість днів на тиждень, залишаючи неділю для відпочинку. Для неї спорт є не лише способом підтримувати фігуру, але й запобігати травмам та залишатися здоровою.