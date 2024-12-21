Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео Інни Бєлєнь в TikTok. Важливим також є те, що цю страву можна легко приготувати вдома.

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Яка страва підкорила серце Терена

Інна приготувала для Олександра Терена оригінальну страву – рис із куркою, креветками та персиками. Особливого смаку цій страві додали пікантний соус і карі. Олександр був у захваті від такого поєднання смаків.

Для приготування карі за рецептом Інни знадобляться:

2 шматочки курячого філе;

1 стакан рису;

2 упаковки креветок;

свіжі або консервовані персики;

приправа карі.

Для соусу вам потрібні:

65 грамів масла;

3 яєчних жовтки;

1 ложка лимонного соку.

Як приготувати страву за рецептом Інни: дивіться відео

Важливим є те, що страва готується швидко. Відваріть рис, а куряче філе обсмажте на пательні, додайте карі, креветки та персики. Потім усе це залийте соусом.

Для подачі викладайте рис на тарілку, зверху – тушковане в соусі м'ясо з креветками. Для прикраси можна використовувати помідори.

Також Інна поділилася, що готувала карі для Олександра в будиночку, і страву також спробували інші дівчата. Цікавим є те, що спочатку вони її хвалили, однак після того, як дізналися, що страва призначалася для Олександра, вони почали її критикувати.