Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео Інни Бєлєнь в TikTok. Важливим також є те, що цю страву можна легко приготувати вдома.
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Яка страва підкорила серце Терена
Інна приготувала для Олександра Терена оригінальну страву – рис із куркою, креветками та персиками. Особливого смаку цій страві додали пікантний соус і карі. Олександр був у захваті від такого поєднання смаків.
Для приготування карі за рецептом Інни знадобляться:
- 2 шматочки курячого філе;
- 1 стакан рису;
- 2 упаковки креветок;
- свіжі або консервовані персики;
- приправа карі.
Для соусу вам потрібні:
- 65 грамів масла;
- 3 яєчних жовтки;
- 1 ложка лимонного соку.
Як приготувати страву за рецептом Інни: дивіться відео
Важливим є те, що страва готується швидко. Відваріть рис, а куряче філе обсмажте на пательні, додайте карі, креветки та персики. Потім усе це залийте соусом.
Для подачі викладайте рис на тарілку, зверху – тушковане в соусі м'ясо з креветками. Для прикраси можна використовувати помідори.
Також Інна поділилася, що готувала карі для Олександра в будиночку, і страву також спробували інші дівчата. Цікавим є те, що спочатку вони її хвалили, однак після того, як дізналися, що страва призначалася для Олександра, вони почали її критикувати.