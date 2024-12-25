Матча, як і кава, містить кофеїн, однак він зовсім інакше впливає на організм. Видання The Tea Makers навело 7 причин, чому варто перейти з кави на матчу, пише 24 Канал.

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Що таке матча

Виготовлена з того ж листя, що і зелений та чорний чай, матча передбачає подрібнення цілого листя зеленого чаю на дрібний порошок. Це означає, що матча зберігає більше поживних речовин і смаку, тому надзвичайно корисна й смачна.

Більшість сортів матчі мають глибокий трав'янистий смак з відтінком горіха.

Матча містить кофеїн, хоча його менше, ніж у більшості чашок кави. В середньому чашка матчі містить близько 70 міліграмів кофеїну, у порівнянні зі 100 – 140 міліграмів в чашці кави.

Ви можете вживати до 2 – 3 порцій матчі на день.

Матча багата на антиоксиданти

Як і зелений чай, матча містить антиоксиданти. Вважається, що матча – один з найбагатших на антиоксиданти продуктів.



Матча багата на антиоксиданти / Фото iStock

Антиоксиданти мають безліч різних переваг. Вони допомагають боротися з хворобами та інфекціями, сповільнюють старіння, зменшують запалення, запобігають деяким формам раку та багато іншого.

У чашці матчі приблизно в 10 разів більше антиоксидантів, ніж у зеленому чаї, а кава не містить жодного.

Регулює енергію

Кава швидко і миттєво вивільняє кофеїн. Це означає, що кава може спричинити стрибок адреналіну, а також вплинути на рівень глюкози та інсуліну.

Матча має набагато "чистіший" рівень кофеїну, який вивільняється повільно, даючи вам більш тривалий і плавний приплив енергії. Це пов'язано з амінокислотою L-теанін, яка зменшує швидкість засвоєння кофеїну організмом.



Матча регулює енергію / Фото iStock

Хоча матча містить менше кофеїну, ніж чашка кави, вона може підтримувати бадьорість набагато довше. Тому матча може стати гарною альтернативою для тих, хто хоче отримати заряд бадьорості, але має підвищену чутливість до кофеїну.

Може заспокоїти нерви

Та сама амінокислота, яка уповільнює всмоктування кофеїну, також може допомогти вам почуватися спокійніше. Доведено, що L-теанін, який міститься в матчі, допомагає людям заснути. У поєднанні з м'яким вивільненням кофеїну, яке забезпечує матча, це також призводить до відчуття спокою.

Деякі люди, навпаки, вважають, що кава посилює відчуття тривоги. Якщо випивати більше однієї чашки на день, ви можете відчувати себе більш схильними до занепокоєння. Крім того, ви можете відчувати фізичні ознаки тривоги, такі як прискорене серцебиття або тремтіння.

Не викликає звикання

Якщо ви коли-небудь намагалися відмовитися від кавової звички, то могли помітити деякі побічні ефекти. Головний біль, втома, нудота і біль у м'язах.



Матча може заспокоїти нерви / Фото iStock

На щастя, з чаєм матча у вас не буде такої проблеми. Ваш організм не стане залежним від чаю таким же чином. Тому, якщо ви проведете кілька днів без чашки, ви все одно почуватиметеся добре.

Корисна для зубів

На відміну від кави, матча не залишає плям на зубах. Навіть більше, цей чай може покращити здоров'я вашої ротової порожнини.

Надпотужні антиоксиданти, що містяться в матчі, борються з бактеріями, які ростуть у роті й завдають шкоди. Водночас матча може зменшити накопичення зубного нальоту й полегшити симптоми запалення ясен.

Корисна для схуднення

Доведено, що матча покращує метаболізм і спалює жир, сприяючи схудненню з обох боків, що підвищує рівень енергії та безпечно переводить вас у режим спалювання жиру, не підвищуючи кров'яний тиск і рівень кортизолу.



Матча корисна для зубів і схуднення / Фото iStock

Дослідження показали, що матча особливо добре сприяє втраті жиру, якщо вживати його перед тренуванням.

Матчу легко готувати

Чашку матчу легше приготувати правильно, ніж зварити велику чашку кави.

Як тільки ви вдосконалите техніку приготування матчі, ви будете робити ідеальну чашку щоразу менш ніж за 30 секунд.