Для здоров'я корисно рухатися, висипатися і уникати куріння. Також секрет довголіття може критися у сніданку. Як пише Parade, мовиться про приклад 105-річного пацієнта, повідомляє 24 Канал.

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Найкраща їжа на сніданок для довголіття

Відповідь на запитання, що є найкраще їсти на сніданок – це не тости, йогурт чи фрукти, хоча це теж корисні продукти для сніданку. Виявляється, що це вівсянка.

Ця інформація взята з тематичного дослідження, опублікованого в журналі American Journal of Lifestyle Medicine.

У ньому детально описано життя кількох людей, зокрема 105-річної жінки, на ім'я Мардж Джеттон. Одним з ключових етапів її ранкової рутини був сніданок з вівсянки повільного приготування (з горіхами, фініками, соєвим молоком і сливовим соком).



Вівсянка – це найкраща їжа на сніданок / Фото iStock

Аманда Саусед, лікарка-дієтологиня, радить обирати той вид вівсянки, який вам найбільше подобається. Доктор медичних наук, дієтолог, що спеціалізується на здоров'ї кишківника, зауважує, що звичайна вівсянка є кращим вибором, аніж з добавками.

Переваги вівсянки на сніданок для довголіття

Здоров'я кишківника і довголіття сильно пов'язані між собою. Вівсянка ж містить бета-глюкан й корисна для здоров'я кишківника.

Ваш кишківник пов'язаний з багатьма частинами тіла, а вівсянка особлива завдяки бета-глюкану. Бета-глюкан – це особливий тип клітковини, який не тільки має пребіотичні властивості, але й допомагає знизити рівень поганого холестерину, а це означає, що він також корисний для здоров'я серця,

– каже Саусед.

За словами дієтологині, як і багато цільнозернових продуктів, вівсянка містить різноманітні вітаміни групи В, які важливі для рівня енергії та корисні для здоров'я мозку.



Які переваги вівсянки на сніданок для довголіття / Фото iStock

Попри свої численні переваги, вівсянка може бути ідеальним вибором не для всіх. Зокрема, мовиться про тих, у кого є проблеми зі здоров'ям травлення, де надмірна кількість клітковини може бути проблематичною.

Крім того, якщо у звичайному раціоні людини не вистачає клітковини, Аманда Саусед рекомендує поступово вводити в нього продукти, що містять клітковину, щоб кишківник міг адаптуватися.

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