Для здоров'я корисно рухатися, висипатися і уникати куріння. Також секрет довголіття може критися у сніданку. Як пише Parade, мовиться про приклад 105-річного пацієнта, повідомляє 24 Канал.
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Найкраща їжа на сніданок для довголіття
Відповідь на запитання, що є найкраще їсти на сніданок – це не тости, йогурт чи фрукти, хоча це теж корисні продукти для сніданку. Виявляється, що це вівсянка.
Ця інформація взята з тематичного дослідження, опублікованого в журналі American Journal of Lifestyle Medicine.
У ньому детально описано життя кількох людей, зокрема 105-річної жінки, на ім'я Мардж Джеттон. Одним з ключових етапів її ранкової рутини був сніданок з вівсянки повільного приготування (з горіхами, фініками, соєвим молоком і сливовим соком).
Вівсянка – це найкраща їжа на сніданок / Фото iStock
Аманда Саусед, лікарка-дієтологиня, радить обирати той вид вівсянки, який вам найбільше подобається. Доктор медичних наук, дієтолог, що спеціалізується на здоров'ї кишківника, зауважує, що звичайна вівсянка є кращим вибором, аніж з добавками.
Переваги вівсянки на сніданок для довголіття
Здоров'я кишківника і довголіття сильно пов'язані між собою. Вівсянка ж містить бета-глюкан й корисна для здоров'я кишківника.
Ваш кишківник пов'язаний з багатьма частинами тіла, а вівсянка особлива завдяки бета-глюкану. Бета-глюкан – це особливий тип клітковини, який не тільки має пребіотичні властивості, але й допомагає знизити рівень поганого холестерину, а це означає, що він також корисний для здоров'я серця,
– каже Саусед.
За словами дієтологині, як і багато цільнозернових продуктів, вівсянка містить різноманітні вітаміни групи В, які важливі для рівня енергії та корисні для здоров'я мозку.
Які переваги вівсянки на сніданок для довголіття / Фото iStock
Попри свої численні переваги, вівсянка може бути ідеальним вибором не для всіх. Зокрема, мовиться про тих, у кого є проблеми зі здоров'ям травлення, де надмірна кількість клітковини може бути проблематичною.
Крім того, якщо у звичайному раціоні людини не вистачає клітковини, Аманда Саусед рекомендує поступово вводити в нього продукти, що містять клітковину, щоб кишківник міг адаптуватися.
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