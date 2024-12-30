Рецепт дерунів Євген Клопотенко показав у своїх соціальних мережах, пише 24 Канал. Щоб зробити деруни у горщиках, потрібно всього кілька інгредієнтів.
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Як приготувати деруни в горщику
Перша за все потрібно натерти цибулю та картоплю. До натертої суміші потрібно додати яйце, сметану та борошно. Після цього деруни потрібно посмажити.
В окремій сковороді підсмажте цибулю та часник. Додайте фарш, щоб страва була соковитою та ніжною, а також спеції.
Після цього викладаємо шарами страву у горщики. На дно кладемо деруни, а далі фарш. І повторюємо декілька раз.
Зверху додайте ложку сметани та ставте запікатися під кришкою впродовж 20 хвилин при температурі 180 градусів.
Клопотенко показав, як приготувати деруни: дивіться відео
Що потрібно для того, щоб приготувати деруни
- Фарш;
- картопля – 5 штук,
- цибуля – 2 штуки,
- яйце – 1 шт,
- сметана – 3 столові ложки,
- борошно – 1 столова ложка,
- часник – 1 зубчик,
- олія 3 – 4 столові ложки,
- сіль та перець до смаку.
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