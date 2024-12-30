Рецепт дерунів Євген Клопотенко показав у своїх соціальних мережах, пише 24 Канал. Щоб зробити деруни у горщиках, потрібно всього кілька інгредієнтів.

Дивіться також Блогерка їсть 14 банок дитячого харчування на день: вона поділилась досвідом дієти

Як приготувати деруни в горщику

Перша за все потрібно натерти цибулю та картоплю. До натертої суміші потрібно додати яйце, сметану та борошно. Після цього деруни потрібно посмажити.

В окремій сковороді підсмажте цибулю та часник. Додайте фарш, щоб страва була соковитою та ніжною, а також спеції.

Після цього викладаємо шарами страву у горщики. На дно кладемо деруни, а далі фарш. І повторюємо декілька раз.

Зверху додайте ложку сметани та ставте запікатися під кришкою впродовж 20 хвилин при температурі 180 градусів.

Клопотенко показав, як приготувати деруни: дивіться відео

Що потрібно для того, щоб приготувати деруни

Фарш;

картопля – 5 штук,

цибуля – 2 штуки,

яйце – 1 шт,

сметана – 3 столові ложки,

борошно – 1 столова ложка,

часник – 1 зубчик,

олія 3 – 4 столові ложки,

сіль та перець до смаку.

"МакДональдз" не тільки слідкує за трендами, а й створює їх. А за свіжість продуктів можна не хвилюватися – компанія дбає про їхнє безпечне зберігання, навіть під час блекаутів.