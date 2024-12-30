Повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна". Також рекорди встановлювали і кур'єри доставок.

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Які улюблені кухні українців у 2024

Українці найбільше надавали перевагу стравам таких міжнародних кухонь:

італійська;

американська;

азійська;

українська;

близькосхідна.

Якими були улюблені страви українців у 2024

Згідно зі статистикою Glovo, найпопулярнішими стравами серед українців цього року були:

бургери;

борщ;

локшина з куркою;

шаурма;

салат "Цезар";

піца;

У Bolt Food спостерігається схожа тенденція – третій рік поспіль бургери утримують перше місце, їх замовили понад два мільйони разів. До трійки лідерів також увійшли піца та суші, а четверту і п'яту позиції зайняли шаурма й паста.

Водночас рекордсменом за кількістю замовлень серед ресторанів став "МакДональдз".

Якими були найдорожчі та найбільші замовлення

Найдорожчим і найважчим замовленням у Bolt Food у 2024 році стала доставка 16 боксів із шашликом та бургерами, яка обійшлася у 19 742 гривні та важила 25 кілограмів.

У Glovo найдорожчим замовленням була доставка вина вартістю 25 000 гривень. Найоб'ємніше замовлення складалося зі 148 одиниць продуктів, які доставили із супермаркету.

Якими були рекорди користувачів та кур'єрів

За статистикою Bolt Food, рекордсменом серед користувачів став клієнт, який замовляв їжу 610 разів за рік, що становить 13,5 замовлень на тиждень.

Найщедрішим виявився користувач, який залишив за рік чайових на суму 23 190 гривень.

Кур’єри також показали вражаючі результати. Наприклад, один із них за 10 місяців виконав 6 773 доставок, що більше як 22 замовлення на день.

Інший кур’єр у жовтні подолав дистанцію, яка дорівнює відстані між Києвом і Мадридом, здійснюючи доставку по місту.