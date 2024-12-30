Ми підготували календар із 12 найпопулярніших трендів року, кожен із яких розривав мережу у свій місяць. Згадайте разом із нами, що саме захоплювало українців у тіктоці цього року.

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Січень: китайські брати Муюн

На початку року тікток вибухнув відео із трьома китайськими братами невисокого зросту, які співали під гітару автентичну пісню.

Їхній ролик зібрав мільйони переглядів і безліч коментарів. Користувачі проводили паралелі між братами і блогером Михайлом Лебігою, гуртом Jonas Brothers, а також із посіпаками з фільму "Нікчемний я", що лише підживлювало цікавість до їхнього образу.

Однак справжньої популярності вони досягли, ставши основою для численних мемів. Було опубліковано тисячі гумористичних відео, в яких брати символізували життєві труднощі чи варіанти вибору, такі відео стали особливо популярними.

Брати Муюн виконують пісню: дивіться відео

Як українці пародіювали братів Муюн: дивіться відео

Лютий: Happy House

Лютневий тренд під пісню House Of Balloons від The Weeknd, спочатку створений як спосіб висловити переживання про домашнє насильство, отримав нове дихання в українському контексті. Користувачі публікували ролики, де зображували хаос у побуті, розбитий посуд, пошкоджені меблі, синці та наслідки сварок.

Однак в українському сегменті тіктоку ця ідея була трансформована у потужний меседж про війну. Кадри зруйнованих будинків, обстрілів і вибухів, які користувачі об’єднали під тегом "happy house", стали нагадуванням про реалії життя під час російської агресії.

Тренд Happy House: дивіться відео

Як українці долучилися до тренду: дивіться відео

Березень: Раффаелла Карра – Pedro

Березень став місяцем повернення пісні Pedro від італійської співачки Раффаелли Карри, яку оновив діджей Jaxomy, додавши їй динамічності у стилі техно.

Завдяки цьому реміксу композиція отримала друге життя, ставши популярною в тіктоці і зібравши мільйони переглядів. Танцювальні відео під цей трек заполонили платформу, об'єднавши користувачів у яскравому і запальному тренді.

Українські тіктокери також не залишились осторонь. Під ритмічну музику вони створювали не лише танцювальні, а й гумористичні відео.

Perdro підкорив тікток у березні: дивіться відео

Pedro по-українськи: дивіться відео

Квітень: таємнича Klavdia Petrivna

У квітні тікток захопила Klavdia Petrivna, точніше її образ інкогніто-виконавиці. Її загадковий вигляд, що складався з сукні-накидки насиченого червоного кольору, чорного капелюха у формі конуса і довгих нігтів настільки вразив користувачів, що ті почали активно його наслідувати.

Ролики з перевтіленнями в Klavdia Petrivna заполонили стрічку, і кожен намагався додати щось своє, використовуючи підручні засоби.

Укрпошта пародіює образ Klavdia Petrivna: дивіться відео

Навіть тварини пародіювали образ Klavdia Petrivna: дивіться відео

Травень: вірусний танець Олександра Усика

Напередодні свого бою з Тайсоном Ф'юрі український боксер Олександр Усик став зіркою тіктоку завдяки своєму танцювальному відео з тренування.

Його легкість, невимушеність і почуття гумору одразу підкорили серця мільйонів глядачів, а користувачі почали активно повторювати його рухи. Цей тренд не обмежився лише танцями, багато хто додавав до оригінального відео гумористичні підписи, створюючи власні креативні версії.

Олександр Усик створив тренд: дивіться відео

Українці виконують танець Усика: дивіться відео

Червень: "Я козачка твоя"

Червень став місяцем ностальгії завдяки пісні "Я козачка твоя", під яку користувачі створювали атмосферні ролики, поєднуючи сучасність і предмети з минулого.

Головна ідея тренду полягала в тому, щоб протиставити сучасні фрази чи зображення символам, які повертають кожного українця в дитинство: старі телефони, халати у квіточку чи бабусині бігуді.

У тікток завірусився тренд "Я козачка твоя": дивіться відео

Тренд "Я козачка твоя": дивіться відео

Липень: "Ой гуцулко, гуцулянко"

Відомий хіт Івана Поповича отримав нове життя у тіктоці. Під цю пісню активно створювали ліпсінги та гумористичні відео. Особливу увагу користувачів привернув приспів.

Українці створили тренд під пісню "Ой гуцулко, гуцулянко": дивіться відео

У липні українці активно знімали відео під пісню "Ой гуцулко, гуцулянко": дивіться відео

Серпень: танець Дедпула

Танець із фільму "Дедпул і Росомаха" став основою для вірусного тренду, який змусив користувачів тіктока знову і знову відтворювати цей епізод.

Усі намагалися повторити харизматичні рухи супергероя. Також до вірусного тренду долучилися українські військові та зачарували мережу своїм виконанням танцю.

Танець Дедпула захопив тікток: дивіться відео

Український військовий виконав танець Дедпула: дивіться відео

Вересень: танець під Disco від Surf Curse

У вересні тікток заполонив простий, але неймовірно заразливий танцювальний тренд під пісню Disco американського гурту Surf Curse.

Секрет популярності цього танцю полягав у його легкості. Користувачам не потрібно було вчити складні рухи. Достатньо було просто увімкнути музику, розслабитися і повторити декілька легких рухів.

Люди виконують танець під Surf Curse: дивіться відео

До тренду долучаються навіть бабусі: дивіться відео

Жовтень: She knows

У жовтні тікток вибухнув відео з використанням пісні She Knows від J. Cole, яка стала основою для різних теорій змови про світових зірок, зокрема Бейонсе, Jay-Z і P. Diddy.

Користувачі обговорювали "білі вечірки", дивні збіги в кар’єрах артистів і натяки, які, за їхніми словами, роками залишалися непоміченими.

Українці також підхопили цей тренд, створюючи меми, де замість західних знаменитостей використовували образи українських артистів.

She knows заполонив тікток у жовтні: дивіться відео

Українці приєдналися до тренду She knows: дивіться відео

Листопад: танці під трек ROSÉ & Bruno Mars

Трек APT від ROSÉ & Bruno Mars став справжнім вибухом листопадового тіктока.

Особливістю цього тренду було те, що кожна частина пісні надихала на створення різних форматів відео, проте саме танцювальна версія здобула найбільшу популярність.

Користувачі мережі активно повторювали рухи під цей трек. Українські тіктокери також активно брали участь у цьому тренді.

Тікток вибухнув танцями під APT: дивіться відео

Українці приєдналися до тренду APT: дивіться відео

Грудень: "Кульбаби" Тоні Матвієнко

Хоч грудень ще не закінчився, але він уже асоціюється із піснею "Кульбаби" від Тоні Матвієнко.

Цей трек, записаний ще в лютому 2022 року, став справжнім відкриттям для багатьох користувачів у грудні 2024 року. Попри те, що пісня не створила чітко окресленого тренду, користувачі знімали відео з моментами сімейного затишку, зимовими пейзажами або кадрами, що викликають ностальгію.

"Кульбаби" стали трендом у тікток: дивіться відео

Українці масово знімали відео під "Кульбаби" у грудні: дивіться відео

У 2025 році можна очікувати на ще більше вірусних відео, які дивуватимуть, веселитимуть та надихатимуть користувачів мережі. Тікток залишається платформою, де народжуються нові тренди, і кожен має шанс стати частиною цієї яскравої історії. Стежте за трендами, створюйте власні ідеї та не бійтеся експериментувати!