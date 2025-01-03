Повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times. За словами кулінарного аналітика Мелані Бартелме, споживачі стають дедалі сміливішими у виборі чогось нового: вони готові експериментувати не лише з екзотичними стравами, а й із несподіваними поєднаннями звичних продуктів.

Дивіться також "Я навіть із камінцями з'їв би": Павло Зібров розповів про свою улюблену страву

Якими будуть головні кулінарні тенденції у 2025 році

Рік соусів. Соуси стають чудовим способом відкрити нові смаки без великих витрат на екзотичні страви. Мова йде не лише про традиційні соуси різних кухонь, але й про нові варіанти, які з'явились нещодавно.

Нова кава. Солодкі кавові напої з молоком вже набридли, і тепер на зміну їм приходять солоні варіанти. Шеф-кухарі створюють інноваційні кавові напої з пюре авокадо, додають аромат імбиру, диму розмарину та спеціальні суміші спецій.

Ресторан на виніс. Хоча ця тенденція не нова, вона стає все популярнішою. Страви ресторанної якості, які можна забрати додому за доступними цінами, стають нормою для багатьох.

Дизайнерські фрукти та овочі. Це могло початися із винограду зі смаком солодкої вати, а тепер дизайнерські набори фруктів та овочів здобувають популярність. Деякі акцентують увагу на незвичних смаках, інші – на корисних властивостях і якості ґрунту, на якому вони вирощені. Є й такі, що просто грають зі смаками.

Мода на протеїн. В умовах популярності здорового способу життя, продукти з високим вмістом білка набирають популярності. Вже навіть виробники чипсів акцентують увагу на кількості білка на упаковці, а такі продукти, як сир, яйця та м'ясо, знову стають популярними.

Занепад алкоголю. Нове покоління демонструє менший інтерес до спиртних напоїв, ніж їхні батьки, що дає поштовх для розвитку безалкогольних альтернатив. Деякі експерти прогнозують зростання популярності напоїв з канабісом, адже серед молоді цей продукт має кращу репутацію, ніж алкоголь.

Кулінарні спільноти. Спостерігається нова тенденція – формування мікро-спільнот, об'єднаних навколо харчових алергій. Те, що колись було темою для стиду, тепер стало основою для обговорень. Виробники їжі помітили цей тренд і почали створювати продукти для людей з різними харчовими алергіями.

Ці окремі тенденції виникають на фоні загального прагнення споживачів до новизни та оригінальності у повсякденному меню. Тому не варто дивуватися, якщо в вашому улюбленому кафе або в гастрономічному відділі супермаркету з'являться страви японської, латиноамериканської чи арабської кухні.