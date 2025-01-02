Повідомляє 24 Канал з посиланням на Kykksi. Вчені зазначають, що нагрівання кави, особливо з молоком, сприяє розвитку бактерій, які не знищуються мікрохвилями.

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Чому небезпечно розігрівати каву в мікрохвильовці

Дослідження показали, що розігрівати каву в мікрохвильовці не варто, оскільки це може негативно вплинути на здоров'я.

По-перше, під час розігрівання в мікрохвильовій печі, спочатку зовнішні шари стають гарячими, тоді як середина залишається холодною. Якщо кава містить молоко і простояла кілька годин, вона починає згортатися, створюючи сприятливе середовище для розвитку бактерій, які не знищуються під час розігрівання.

Це може становити особливу небезпеку для людей з імунодефіцитом, оскільки їхній організм не здатний ефективно протистояти бактеріальним інфекціям.

Кава / Фото Unsplash

Чи можна розігрівати каву без молока

Чорна кава також може бути небезпечною для здоров’я, якщо її залишити надовго. Вже через пів години олії, які містяться в напої, починають руйнуватися, через що кава втрачає свій аромат і набуває згірклого післясмаку. В ідеалі випивати каву протягом 30 хвилин після приготування.

Якщо ж виникає необхідність розігріти напій, краще зробити це в духовці, а не в мікрохвильовій печі.

Проблема розігрівання кави в мікрохвильовій печі пов’язана не з самим пристроєм, а з напоєм. Якщо ви правильно користуєтеся мікрохвильовою піччю і розігріваєте в ній їжу або напої, в цьому немає нічого поганого.

Міфи про те, що мікрохвильові печі викликають рак, не відповідають дійсності. Інші напої, наприклад чай, можна без проблем розігрівати в мікрохвильовці, але з кавою потрібно бути більш обережними.

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