Новий ресторан був побудований у партнерстві з компанією АЗК Grand Petrol, яка стала четвертим партнером "МакДональдз" серед автозаправних станцій. Такий формат співпраці дозволяє створювати широкий комплекс сервісів в одній локації, що дає клієнтам змогу заправити автомобіль і насолодитися улюбленими стравами в одному місці.

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Що відомо про новий "МакДональдз" у Києві

Цей "МакДональдз" став останнім новим рестораном, відкритим компанією у 2024 році. Ресторан розташовний в окремій одноповерховій будівлі за адресою проспект Миколи Бажана 19-Б, всього в 5 хвилинах пішки від станції метро "Бориспільська".

У Києві відкрили новий "МакДональдз" / Фото Надане Трендам 24

Загальна площа закладу складає 465 метрів квадратних. У залі є 116 посадкових місць, а на терасі – ще 68. Також у закладі буде спеціальне місце для людей на кріслах колісних. Крім того, для велосипедистів поблизу літньої тераси є велопарковка.

З першого дня роботи відвідувачі можуть замовляти страви на касі, через термінали самообслуговування або скористатися послугою "МакДелівері" з 7:00 до 23:00. Для водіїв з 5:00 до 23:00 працюватимуть дві лінії "МакДрайву", з окремими паркомісцями для зручного очікування замовлення.

Інтер'єр нового ресторану "МакДональдз" / Фото Надане Трендам 24

Також заклад оснащений генератором, як і майже 90% ресторанів "МакДональдз" в Україні, що забезпечує безперервне обслуговування навіть під час відключень електрики.

Новий ресторан створить близько 100 нових робочих місць. Загалом в Україні в "МакДональдз" працює близько 10 000 співробітників.

Як і всі інші заклади мережі в Україні, цей ресторан діятиме за підвищеними правилами безпеки. Під час повітряної тривоги він закривається, щоб працівники та відвідувачі могли перейти в найближче укриття, і відкривається знову протягом години після відбою.

Що відомо про діяльність "МакДональдз" в Україні

“МакДональдз” в Україні – лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший ресторан відкрився 24 травня 1997 року в Києві.

Щороку компанія потрапляє до списку найкращих роботодавців та найбільших платників податків в Україні. У 2023 році "МакДональдз" сплатив до державного бюджету 1 мільярд 366 мільйонів гривень податків.

"МакДональдз" в Україні також є партнером-засновником і найбільшим корпоративним партнером благодійної організації "Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні".

Дізнатися про графік роботи та перелік усіх ресторанів "МакДональдз" в Україні можна з офіційних джерел інформації компанії: на сайті "МакДональдз" в Україні та в мобільному застосунку в AppStore та Google Play. А також слідкуйте за сторінками "МакДональдз" в Україні в соцмережах Facebook, Instagram, Tik Tok і YouTube.