Для того, щоб це зробити знадобляться сама гейзерна кавоварка, якісна мелена кава та джерело тепла, наприклад, плита. Про це пише 24 Канал із посиланням на JFA Art & Coffee.

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Підготувати воду

Процес приготування простий, але потребує дотримання кількох важливих нюансів.

Залийте у нижню ємність кавоварки холодну або гарячу воду. Важливо не перевищувати рівень клапана, адже це може вплинути на процес заварювання.

Додавання кави

Вставте сито у нижню ємність і наповніть його меленою кавою. Не потрібно трамбувати каву — просто насипте її до верху, щоб уникнути надмірного опору воді під час заварювання.

Щільно закрутіть кавоварку, щоб уникнути витікання пари чи води під час роботи.

Процес заварювання

Поставте кавоварку на джерело тепла. Вода у нижній частині почне нагріватися, створюючи високий тиск, який виштовхуватиме її через фільтр у верхню ємність.

Як тільки процес заварювання завершиться – це можна помітити по звуках булькотіння і тонких світлих потічках кави – зніміть кавоварку з вогню.

Налийте свіжоприготовану каву в чашку та подавайте. Пам’ятайте, що напій у гейзерній кавоварці лише віддалено нагадує еспресо, але має свій унікальний смак і аромат.