Крошечные пластиковые частицы размером с эритроцит были обнаружены в Антарктиде. Ученые заявляют, что это тревожный сигнал о том, что даже самые отдаленные уголки планеты загрязняются, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Загрязнение пластиком было обнаружено на глубоководных участках

Микропластик был обнаружен при анализе образцов снега с трех участков, где исследователи проводили полевые работы.

Руководитель исследования Кирсти Джонс-Уильямс сказала, что результаты исследования подчеркивают "повсеместный характер пластикового загрязнения, демонстрируя, что нет места на Земле, которое было бы действительно нетронутым".

Загрязнение пластиком было обнаружено на глубоководных участках ледника Юнион и ледника Шанца, а также на Южном полюсе, где расположена исследовательская станция Антарктической программы США.



В образцах снега обнаружили пластик / Фото istock

Впервые были использованы передовые методы для обнаружения частиц размером 11 микрометров – примерно с эритроцит.

Концентрация колебалась от 73 до 3,099 частиц на литр снега. Большинство из них были меньше 50 микрометров, что свидетельствует о том, что предыдущие исследования с использованием менее чувствительных методов могли недооценить масштабы проблемы.

Частицы включали распространенные типы пластика, такие как полиамид (используется в текстиле), полиэтилентерефталат (содержится в бутылках и упаковке), полиэтилен и синтетический каучук.

Полиамид составлял более половины микропластика и был обнаружен во всех образцах, отобранных вблизи полевых лагерей, но не на удаленной "контрольной" площадке.



В Антарктиде обнаружили загрязнение от пластика / Фото istock

Эколог Клара Манно сказала, что это свидетельствует о том, что некоторые частицы могли попасть из одежды и оборудования, которое использовали ученые.

Мы считаем, что это означает, что существуют местные источники загрязнения пластиком, по крайней мере, когда речь идет о полиамиде,

– отметила она.

По ее словам, это может быть верхняя одежда, веревки и флажки, которые используются для обозначения безопасных маршрутов в лагере и вокруг него.

Ученая добавила, что нужно провести больше исследований, чтобы полностью понять источники микропластикового загрязнения в Антарктиде. Это позволит понять, как лучше всего уменьшить загрязнение в одном из самых нетронутых мест на Земле.